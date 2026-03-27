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Futbol

¡Refuerzo de lujo! Chivas 'ficha' a campeón del mundo

Escudo de Chivas l X:Chivas
Rafael Trujillo 21:53 - 26 marzo 2026
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El Rebaño Sagrado sorprendió con la llegada de un futbolista histórico

Guadalajara ha sorprendido al mundo del futbol al 'fichar' una verdadera figura. Durante la Fecha FIFA de marzo, Chivas ha acaparado la atención en México al compartir una imagen de un campeón del mundo vistiendo su jersey.

Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y campeón del Mundo con Brasil, se llevó los reflectores en las redes sociales tras aparecer con la camiseta del Club rojiblanco.

Roberto Carlos en la gala del Sorteo de la Copa del Mundo | AP

La imagen, difundida por el propio club tapatío, muestra al exdefensor sosteniendo la camiseta rojiblanca con su nombre y el número que lo acompañó durante su carrera profesional. La publicación rápidamente se viralizó y provocó múltiples reacciones entre seguidores del futbol mexicano, quienes destacaron el alcance internacional de la institución.

Un vínculo familiar con Jalisco

El acercamiento de Roberto Carlos con México tiene un trasfondo personal. El exfutbolista visitó recientemente el estado de Jalisco, entidad que frecuentará debido a que su hija reside en la región y cuenta con nacionalidad mexicana. Durante su estancia, recorrió destinos turísticos como Puerto Vallarta y el pueblo mágico de Tequila, donde tuvo contacto con distintas expresiones culturales locales.

Este contexto facilitó el acercamiento con el Guadalajara, cuya directiva aprovechó la visita para tener un gesto con el exjugador. La fotografía compartida en la red social X se convirtió en un punto de interacción entre aficionados y el club, al mostrar a una de las leyendas del futbol mundial portando los colores rojiblancos.

Roberto Carlos visitó Tequila | Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo

El mensaje de Chivas que se volvió viral

El Club Guadalajara acompañó la publicación con un mensaje que llamó la atención de los seguidores: "¡Un nuevo ChivaHermanooo! Roberto Carlos, amigo, ¡ya eres mexicano!". La frase fue replicada por usuarios en distintas plataformas, lo que amplificó el impacto de la imagen.

La reacción de la afición fue inmediata. Seguidores del equipo compartieron la fotografía de manera masiva y respondieron con mensajes de bienvenida hacia el exfutbolista brasileño, integrándolo simbólicamente a la comunidad del llamado Rebaño Sagrado.

Roberto Carlos es operado del corazón por emergencia | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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