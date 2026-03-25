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Futbol

¿Estará Neymar? Carlo Ancelotti adelanta que definirá su lista final para el Mundial 2026 en mayo

Ancelotti en conferencia de prensa previo al partido de Brasil contra Francia | AP
Ancelotti en conferencia de prensa previo al partido de Brasil contra Francia | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:24 - 25 marzo 2026
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El director técnico italiano habló sobre la situación del jugador de Santos rumbo al torneo de la FIFA

¿Llega o no a la Copa del Mundo? Una de las principales incógnitas de cara al torneo de la FIFA es si con la Selección de Brasil estará Neymar. El delantero de Santos no juega con la Verdeamarela desde octubre de 2023, cuando se lesión en el partido contra Uruguay en Montevideo, y desde entonces, entre recaídas y falta de ritmo, no ha sido contemplado por Carlo Ancelotti.

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP
Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP

El director italiano ha sido constantemente cuestionado sobre el llamado de 'Ney' y este miércoles, en la conferencia de prensa previa al amistoso contra la Selección de Francia de este jueves 26 en Boston, no fue la excepción. No obstante, 'Carletto' evadió dar una respuesta contundente sobre el llamado del jugador en el torneo de este verano.

¿Qué dijo Ancelotti sobre Neymar?

Cuando fue cuestionado sobre la ausencia de Neymar en la lista para esta Fecha FIFA, Ancelotti señaló que respeta las opiniones que hay, pero que al final es a él a quien le toca tomar la decisión. "Lo observo todo, lo escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda dar su opinión, porque el fútbol no tiene universidad; no es una ciencia exacta".

Neymar en Qatar 2022 | IMAGO7

"Cada uno tiene su opinión, tengo que respetar la opinión de todos", dijo el seleccionador de la Canarinha. En ese mismo tenor, Ancelotti señaló que ya tiene algunas posiciones prácticamente cerradas, pero que será hasta mayo, a pocas semanas antes del Mundial 2026, que defina por completo la lista de convocados para el torneo.

Las posiciones definidas de Ancelotti

En la misma conferencia de prensa, 'Carletto' compartió que tanto en la portería como en la defensa ya casi no tiene dudas sobre los jugadores a los que llamará. "No quiero dar pistas, especialmente por respeto a los jugadores que no están aquí. Tomaré esta decisión en mayo, pero más o menos los tres porteros están definidos".

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa con la Selección de Brasil | AP
Carlo Ancelotti en conferencia de prensa con la Selección de Brasil | AP

"Los defensores están más o menos definidos. En esta cita de la FIFA, tenemos tres nuevos: Léo Pereira, Bremer e Ibáñez. Queremos evaluar no tanto su condición física, sino cómo encajan en el grupo. Todos tienen la calidad para estar en la Copa del Mundo. Vamos a llevar cuatro a cinco, teniendo en cuenta que uno de ellos puede jugar como lateral derecho", finalizó.

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