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Futbol

¡Última oportunidad! FIFA confirma fecha para la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026

Logo de la Copa Mundial 2026 durante la presentación de la marca en Monterrey | MEXSPORT
Logo de la Copa Mundial 2026 durante la presentación de la marca en Monterrey | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:33 - 25 marzo 2026
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A poco menos de tres meses del torneo, el organismo internacional anunció cómo será la última etapa de venta de boletos

Faltan 78 días para que inicie la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y los últimos preparativos para el torneo de la FIFA empezan a concluirse. En ese contexto, el organismo anunció este miércoles la fecha en la cual los aficionados tendrán una última oportunidad para adquirir entradas para alguno de los partidos.

Desde la primera etapa de venta ha habido una extraordinaria demanda global por los boletos, lo cual -según la propia FIFA- refleja el enorme interés de los aficionados por asegurar su lugar en el mayor espectáculo del planeta. Ahora, después del sorteo por selección aleatoria, esta nueva fase de venta de última hora ofrecerá las últimas entradas para el certamen.

Será la cuarta y última fase de venta, en la cual los boletos se venderán por estricto orden de solicitud. Los compradores podrán ver de inmediato los partidos y las categorías disponibles, seleccionar asientos específicos (directo en el mapa o con la función 'Reservar el mejor asiento') y recibir la confirmación tras completar el pago.

Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7
Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7

¿Cuándo saldrán a la venta las últimas entradas de la FIFA?

Esta nueva tanda de boletos se se pondrá a disposición del público general a partir del miércoles 1 de abril a las 9:00 horas (tiempo del centro de México). Al igual que en el resto de las etapas, la venta será exclusivamente a través del portal oficial FIFA.com/tickets; la ventana de venta se mantendrá abierta hasta el final de la competición, dependiendo de la disponibilidad.

Esta cuarta y última fase de venta permanecerá abierta hasta la conclusión del torneo y las entradas se asignarán por orden de llegada. Además, esa misma fecha, quienes ya hayan comprado entradas en fases anteriores podrán consultar los asientos que se les han asignado a través de su cuenta de la FIFA.

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá | AP
México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá | AP

Por otra parte, el jueves 2 de abril, la FIFA reabrirá el mercado oficial de reventa e intercambio para los poseedores de entradas que cumplan los requisitos. Esta plataforma, accesible en FIFA.com/tickets, permite a los aficionados que no puedan asistir a los partidos vender sus entradas de forma segura y autorizada, evitando así la reventa ilegal.

En ese contexto, la FIFA recomendó a los aficionados visitar con frecuencia FIFA.com/tickets, ya que las entradas que aparezcan como no disponibles temporalmente podrían volver a liberarse en la plataforma oficial. También señaló que se podrían poner a la venta entradas para el mismo día del partido.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará el jueves 11 de junio de 2026 | AP
La Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará el jueves 11 de junio de 2026 | AP

FIFA busca romper récord de asistencia en el Mundial 2026

La institución internacional, con este sistema de venta, se espera superar el récord histórico de asistencia de 3.5 millones de espectadores, establecido en la edición de 1994. Por ahora, un número histórico de aficionados de todo el mundo ya ha asegurado su presencia en la Copa Mundial más grande de la historia.

Solo en la fase de sorteo por selección aleatoria se recibieron más de 500 millones de solicitudes, lo que resultó en la venta de más de un millón de entradas. A menos de 80 días del inicio, todo apunta a que se superará el récord de asistencia de hace 32 años.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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