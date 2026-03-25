¿Listo para el Mundial 2026? Desde la FMF ponen fecha para el regreso de Gilberto Mora

Con optimismo de cara a la Copa del Mundo 2026. Faltan menos de tres meses para el inicio del torneo de la FIFA y en la Selección Mexicana hay plena confianza en recuperar a jugadores lesionados como Gilberto Mora y Edson Álvarez. Así lo hizo saber el director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Duilio Davino, en entrevista con ESPN.

Durante la charla, el exjugador aseguró que tanto el jugador de Xolos de Tijuana como el de Fenerbahce están en la última etapa de su recuperación, por lo que hay confianza en que estén a disposición de Javier Aguirre en la justa mundialista. "El chavo Gil (Mora) sí (estará con la Selección Mexicana), la informacion que tenemos es que como Edson (Álvarez)... a principios de abril se integra a trabajar con su equipo (Xolos)", aseguró Davino.

Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO 7

¿Qué le pasó a Gilberto Mora?

El volante de Tijuana se encuentra en recuperación por una pubalgia y desde el 17 de febrero no tiene actividad. Según ESPN, el entorno del futbolista y el cuerpo médico de Xolos analizaron el caso con tres expertos distintos y decidieron evitar la operación, por ello el futbolista se ha mantenido en reposo, con miras a que esté listo para el Mundial 2026.

En cuanto Edson Álvarez, no juega desde el 5 de febrero, cuando jugó un tiempo en la Copa de Turquía ante Erzurumspor FK. Tras ello tuvo una recaída en su lesión de tobillo y en su caso sí requirió pasar por el quirófano, ya que las molestias no le permitieron continuar con normalidad con su actividad; ahora está en la última de su recuperación, también con miras a llegar a la justa veraniega.

Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | MEXSPORT

¿Cuándo fue el último partido de Gilberto Mora con la Selección Mexicana?

La última vez que el joven jugador de 17 años sumó minutos con el Tri fue en la Fecha FIFA de noviembre, ante la Selección de Uruguay y la Selección de Paraguay. En el empate sin goles ante los charrúas, 'Morita' sumó 45 minutos en el primer tiempo, mientras que en la derrota 1-2 frente a los guaraníes fue titular y salió de cambio al minuto 67 del partido.

Después de esos dos compromisos solo estuvo convocado para los amistosos ante Panamá y Bolivia, pero solo salió a la banca en el segundo juego y no sumó minutos. Por lo que podría estar listo para los amistosos contra Australia, Serbia y Ghana, que serán las últimas pruebas del Tri antes de su debut en la Copa del Mundo ante Sudáfrica el 11 de junio.