¿México anfitrión de la Copa Oro? El enigmático anuncio de la Concacaf

La fiebre mundialista ya se respira en cada rincón del país, pero mientras la mirada está puesta en el 2026, una nueva posibilidad ha encendido las redes sociales: el regreso de la Copa Oro a territorio mexicano.

Trofeo de la Copa Oro

Este martes, la cuenta oficial de la Copa Oro lanzó un mensaje que no tardó en volverse viral. Con un escueto "Nos espera un gran día… ¡Todos atentos!" y una imagen con la leyenda "Save the date: March 28", la organización puso en alerta a todos los seguidores del fútbol en la región. El detalle que más ha llamado la atención es la presencia de la bandera de México en el centro del gráfico, lo que ha disparado las teorías sobre el anuncio del próximo sábado.

RUMORES DE LA COPA ORO 2027

Aunque la Concacaf no ha dado detalles oficiales, los usuarios en redes sociales especulan que el anuncio podría confirmar a México como anfitrión o coanfitrión de la edición 2027.

Tras el éxito que representó la organización compartida en años anteriores, la idea de que el torneo más importante de la zona regrese a los estadios mexicanos toma fuerza, especialmente considerando que servirá como un excelente termómetro post-Mundial.

MÉXICO YA HA SIDO COANFITRIÓN DE LA COPA ORO

Si se concreta la noticia, esta sería la tercera ocasión en la que México recibe el torneo bajo el formato de Copa Oro. Los antecedentes son inmejorables para el conjunto nacional:

1993: México compartió sede con Estados Unidos y se coronó campeón tras golear 4-0 a los estadounidenses en el Estadio Azteca.

2003: Nuevamente bajo el esquema de coanfitrión, el "Tri" levantó la copa tras vencer a Brasil con un gol de oro.

Explanada del Estadio Azteca | MEXSPORT