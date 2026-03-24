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Futbol Internacional

¡Uno más! Estrella de Portugal es baja para el juego vs México

Selección de Portugal, 2026 | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:27 - 24 marzo 2026
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El arquero Diogo Costa no estará disponible con Portugal para los juegos ante el Tri y Estados Unidos

La selección de Portugal se enfrentará a México y Estados Unidos en la presente Fecha FIFA con un plantel mermado por las lesiones y además de la sensible baja de Cristiano Ronaldo, otro referente luso no verá acción ante el Tri.

Diogo Costa, portero de Portugal | AFP

DIOGO COSTA ES BAJA CON PORTUGAL

A las ausencias ya conocidas se suma la de su guardameta titular, Diogo Costa, quien no podrá participar debido a problemas físicos y se suma a la lista de estrellas que se pierde la reinaguración del Estadio Banorte,

El portero del FC Porto, Diogo Costa, ha sido descartado para los próximos compromisos internacionales tras sufrir una lesión muscular en los aductores. Las pruebas médicas realizadas por el cuerpo técnico de la selección confirmaron que el arquero no está en condiciones de jugar, lo que representa un duro golpe para el esquema del seleccionador Roberto Martínez.

Costa se había afianzado como el guardameta indiscutible de Portugal desde el Mundial de 2022, por lo que era un hombre prácticamente seguro para enfrentar al Tri. Su ausencia obligará al técnico español a buscar un reemplazo de garantías.

Diogo Costa atajando penal con Portugal | AP

Ante la baja de su portero titular, Martínez ha convocado de urgencia a Ricardo Velho, quien juega en el Gençlerbirligi de la liga turca. No obstante, se espera que la titularidad sea disputada entre José Sá y Rui Silva, quienes ya formaban parte de la convocatoria original y se perfilan como las opciones principales para defender el arco portugués.

LOS AUSENTES DE PORTUGAL

La lesión de Diogo Costa se suma a una lista de bajas importantes que complican el panorama para Portugal. Jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Rúben Dias y Rafael Leão tampoco estarán disponibles para el encuentro contra México, lo que forzará a Roberto Martínez a reconfigurar su once inicial.

A pesar de esto, enfrentar Portugal significa la prueba más importante para México de cara a la Copa del Mundo, pues el Tri se medirá ante la vigente campeona de la UEFA Nations League y uno de los combinados candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal | AP
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