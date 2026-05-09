Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Trump explota por costos rumbo a la Copa del Mundo: "Ni yo los pagaría"

“Ni yo pagaría eso”: Trump explota por costos rumbo a la Copa del Mundo | AP
“Ni yo pagaría eso”: Trump explota por costos rumbo a la Copa del Mundo | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 20:59 - 08 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La polémica por las entradas del torneo internacional sigue creciendo entre aficionados y organizadores a poco tiempo del arranque del certamen.

Donald Trump volvió a generar controversia luego de lanzar una crítica directa sobre los precios que tendrán las entradas para la FIFA World Cup 2026. El mandatario aseguró que los costos son demasiado elevados para la mayoría de los aficionados.

Los partidos en Estados Unidos serían los más caros.

Durante una declaración ante medios, Trump mencionó que incluso él evitaría gastar tanto dinero para acudir a un encuentro del torneo. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron debate entre seguidores del futbol.

Trump participó en un evento del Forum Club of the Palm Beaches / AP

“Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero”: respondió Trump a New York Post sobre el costo de asistir al partido de USA vs Paraguay en Los Ángeles.

En las últimas semanas comenzaron a circular reportes sobre boletos que alcanzarían precios superiores a los mil dólares, especialmente para partidos de alta demanda en territorio estadounidense. La situación ha causado molestia entre aficionados que consideran inaccesible acudir al Mundial.

Diversos usuarios en redes sociales respaldaron las declaraciones del presidente, argumentando que el futbol debería mantenerse como un espectáculo accesible para las familias y no convertirse únicamente en un evento de lujo.

¿Qué dice la FIFA al respecto?

Por otra parte, la FIFA ha defendido el sistema de costos dinámicos utilizado para la venta de entradas. El organismo explicó que los precios dependen de la demanda, la sede y la relevancia de cada partido dentro del campeonato.

El Mundial 2026 será la edición más grande en la historia de la FIFA con 48 selecciones./ AP

La discusión también ha encendido las críticas hacia la organización del torneo en Estados Unidos, donde muchos aficionados consideran que los eventos deportivos suelen elevar demasiado sus precios en comparación con otras partes del mundo.

Lo Último
23:44 “Para mí es el mejor”: Messi se derrite en elogios sobre Yamal
23:11 ¿Quién será el mayor rival de México en el Mundial? Oribe Peralta responde
23:07 ¿Dos victorias? Benjamín Mora, exentrenador del Atlas, deja al Wuhan Three Towns de China
22:43 SEP da marcha atrás: revisarán otra vez el calendario escolar tras polémica por vacaciones adelantadas
22:38 Adalberto Carrasquilla, listo para su debut mundialista con Panamá
22:24 Presunta corrupción arbitral escala a nivel judicial y sacude al futbol
22:00 BTS regresará a México en 2027; Claudia Sheinbaum confirma nueva visita del grupo de K-pop
21:37 Ponchito González lanza mensaje previo al Cruz Azul vs Atlas
21:35 ¿Te pueden robar WhatsApp? Esto debes hacer para evitarlo
21:10 Liga MX: ¿cuándo y dónde Cruz Azul vs Atlas Cuartos de Final Vuelta Clausura 2026?