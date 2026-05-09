Trump explota por costos rumbo a la Copa del Mundo: "Ni yo los pagaría"

Donald Trump volvió a generar controversia luego de lanzar una crítica directa sobre los precios que tendrán las entradas para la FIFA World Cup 2026. El mandatario aseguró que los costos son demasiado elevados para la mayoría de los aficionados.

Los partidos en Estados Unidos serían los más caros.

Durante una declaración ante medios, Trump mencionó que incluso él evitaría gastar tanto dinero para acudir a un encuentro del torneo. Sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron debate entre seguidores del futbol.

Trump participó en un evento del Forum Club of the Palm Beaches / AP

“Me encantaría estar ahí, pero yo no pagaría eso, para ser sincero”: respondió Trump a New York Post sobre el costo de asistir al partido de USA vs Paraguay en Los Ángeles.

En las últimas semanas comenzaron a circular reportes sobre boletos que alcanzarían precios superiores a los mil dólares, especialmente para partidos de alta demanda en territorio estadounidense. La situación ha causado molestia entre aficionados que consideran inaccesible acudir al Mundial.

Diversos usuarios en redes sociales respaldaron las declaraciones del presidente, argumentando que el futbol debería mantenerse como un espectáculo accesible para las familias y no convertirse únicamente en un evento de lujo.

¿Qué dice la FIFA al respecto?

Por otra parte, la FIFA ha defendido el sistema de costos dinámicos utilizado para la venta de entradas. El organismo explicó que los precios dependen de la demanda, la sede y la relevancia de cada partido dentro del campeonato.

El Mundial 2026 será la edición más grande en la historia de la FIFA con 48 selecciones./ AP