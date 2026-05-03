Chivas vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

Se juega la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Tigres; el Rebaño regresa a casa con una dura desventaja ante los Felinos luego del 3-1 protagonizado en el Universitario de Nuevo Léon.

¿Cómo fue el partido de Ida?

Chivas sorprendió temprano en el encuentro, cuando al minuto 11, Ricardo Marín abrió el marcador con una definición dentro del área, adelantando a Chivas y silenciando momentáneamente el “Volcán” y el Rebaño soñaba.

Tigres reaccionó con intensidad y al minuto 30 estuvo cerca del empate. Rodrigo Aguirre conectó un cabezazo peligroso dentro del área, pero el arquero Óscar Whalley respondió con una atajada clave para mantener la ventaja visitante.

Ricardo Marín celebra su gol ante Tigres | MEXSPORT

Antes del descanso llegó la igualada felina. Al minuto 45, Jesús Angulo apareció en un tiro de esquina para rematar de cabeza y poner el 1-1, resultado con el que se fueron al medio tiempo. En la segunda parte, Tigres tomó el control del partido.

Al 52, Juan Brunetta marcó el 2-1 tras prender de primera un centro preciso de Fernando Gorriarán dentro del área y estaba la locura en las tribunas del Universitario de Nuevo León, el momento animico era felino.

Juan Brunetta, jugador de Tigres | MEXSPORT

Apenas tres minutos después, al 55, los felinos ampliaron la ventaja. Diego Sánchez firmó el 3-1 luego de un pase de tres dedos de Gorriarán, definiendo de un toque desde la media luna para sentenciar el marcador.

Chicha Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

¿A qué hora ver?

¿A qué hora ver?

Ahora Tigres volverá al Estadio en el que se coronó hace unos años en la Liga MX con una remontada épica en la Final con Gignac y Guido Pizarro como protagonistas para impregnarse una nueva estrella en aquel Clausura 2023.

Todo está listo para el juego de Vuelta de los Cuartos de Final desde el Akron; el partido se disputará el próximo 9 de mayo en punto de las 19:07hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Prime Video y desde la página de RÉCORD.

Fecha: 9 de mayo

Hora: 19:07

Estadio: Akron