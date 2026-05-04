¿Santander debió parar la jugada de gol de Pumas tras la lesión de Cristian Borja?

Los Clásicos son partidos que siempre se juegan con una intensidad diferente, y el Clásico Capitalino no es la excepción. El primer tiempo entre América y Pumas fue un auténtico vendaval de emociones, con una ventaja por parte del Club Universidad Nacional.

Uriel Antuna le devolvió la ilusión del título a los auriazules con su tanto antes de finalizar la primera mitad, sin embargo, también desencadenó la molestia de los azulcremas. Antes del gol del jugador mexicano, Cristian Borja sufrió una dura lesión, después de que Rodrigo López cayó sobre su pierna.

Pese a que el jugador del América quedó tendido en el césped, el árbitro central, Luis Enrique Santander, decidió continuar con la jugada. El cuerpo técnico de las Águilas, encabezado por André Jardine, reclamó la decisión del nazareno.

Cristian Borja, jugador del América | IMAGO7

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX por situaciones similares?

Pese a la molestia de la afición y banca azulcrema, Santander no fue en contra del reglamento de la Liga MX. De acuerdo con el estatuto oficial del balompié nacional, el árbitro solamente deberá parar la jugada en caso de conmoción o paro cardiáco.

Lo único que podría haber hecho el equipo de Universidad Nacional era sacar el balón en solidaridad por el jugador, sin embargo, diversas repeticiones mostraron que los jugadores de Pumas más adelantados no se dieron cuenta de lo sucedido.

Luis Enrique Santander | IMAGO7

¿Qué le pasó a Cristian Borja?

Cerca de finalizar la primera parte del encuentro, Pumas armó la jugada para buscar el segundo gol. Cuando Rodrigo López tomó el balón, Rodrigo Dourado y Cristian Borja salieron a la presión, y en una acción accidentada, el ‘Toti’ cayó sobre la pierna del lateral colombiano.

La jugada concluyó con la anotación de Pumas para irse con la ventaja de 1-2, gracias a la definición de Uriel Antuna. Los reclamos se fueron en contra de Luis Enrique Santander, pues cuestionaron su decisión de no parar la jugada mientras el colombiano estaba tendido en el campo.