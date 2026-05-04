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May the 4th be with you: Star Wars y su influencia en el deporte mundial

The Mandalorian, en parque de MLB | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:04 - 03 mayo 2026
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La saga de George Lucas no solo es un hito en el cine, sino en la cultura popular

La Guerra de las Galaxias -o Star Wars- es una de las franquicias cinematográficas más grandes de todos los tiempos. Todo el mundo conoce el ascenso de Luke Skywalker; la caída al lado oscuro de Anakin para a la postre convertirse en Darth Vader; la mística detrás de la fuerza.

La mente de George Lucas entregó no solo una franquicia, sino que también un hito cultural y hasta deportivo. Con motivo del "May the 4th be with you", recordaremos la influencia de Star Wars en el deporte mundial.

Duelo de pitcheo en parque de MLB | AP

Star Wars y deporte: relación fuera de este mundo

Star Wars y el deporte mundial cuenta con una relación que llega hasta una galaxia muy… muy lejana. En los últimos años, diversos equipos han hecho colaboraciones con la ahora marca de The Walt Disney Company.

Una de las más recientes que se vio en nuestro país fue la de los Diablos Rojos del México, quienes lanzaron un jersey especial con referencias a "The Mandalorian". Además, en el Clausura 2026, los Rayados de Monterrey también presentaron una equipación en homenaje a Star Wars.

Grogu, personaje de Star Wars | AP

¿Qué es el May the 4th be with you?

La celebración de la Guerra de las Galaxias nació hace unos años, para ser exactos, en 2011. Sin embargo, el término viene de hace décadas, con un contexto político extremadamente fuerte. 

El 4 de mayo de 1979, el periódico británico London Evening News publicó un artículo en referencia a la primera ministra Margaret Thatcher. El Partido Conservador del Reino Unido felicitó a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations".

The Mandalorian y Grogu | AP
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