México vs Portugal: Así es la diferencia del valor de mercado de las plantillas

La Selección Mexicana tendrá sus últimos compromisos de preparación antes de la Copa del Mundo 2026 y uno de los que más llama la atención es el juego contra Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca (ahora Banorte). A pesar de que no estará presente Cristiano Ronaldo, el combinado luso está lleno de figuras de Europa, por lo que será un duelo complicado para el equipo de Javier Aguirre.

Será un duelo de plantillas con realidades distintas, algo que se observa en el valor de mercado. De acuerdo con los datos de Transfermarkt -que considera a jugadores que no fueron convocados en esta ocasión- Portugal vale 969 millones de euros, seis veces más que los 151.8 millones que vale actualmente el Tri.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Quiénes son los jugadores más valiosos de cada selección?

El equipo de Roberto Martínez tiene a dos futbolistas con valor de mercado de 75 millones de euros, Rúben Dias y Rafael Leao, de los cuales el primero no fue llamado por lesión. Mientras que el segundo sí está contemplado, aunque rumores en Europa apuntan a que se lastimó, aunque la selección no lo ha confirmado.

Johan Vásquez y Edson Álvarez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

En caso de que se confirme la ausencia del jugador de AC Milan, Joao Neves -con valor de 60 millones de euros- se presenta como el más valioso de los jugadores que conforman la lista. Dicha cifra es seis veces más que el valor de Johan Vásquez, el futbolista más valioso de los convocados por el 'Vasco' Aguirre.

El defensa de Genoa en la Serie A tiene un valor de diez millones de euros, los mismos que Julián Araujo y dos menos que Hirving Lozano, quienes no fueron convocados. Mientras que Santiago Giménez, con 37 millones y Edson Álvarez con 30 millones, son los más valiosos en general, pero tampoco fueron considerados; el primero porque viene saliendo de lesión y el segundo porque no se ha recuperado.

¿Y Raúl Jiménez, cuánto vale?

En el caso del delantero de Fulham, que llega como una de las principales figuras ofensivas del Tri, tiene un valor de cinco millones según la más reciente actualización. Eso representa una doceava parte de los 60 millones que vale Joao Neves y una décima parte de lo que vale Gonçalo Ramos, el centro delantero más valioso (50 millones) de los que conforman la última convocatoria de Portugal.

Raúl Jiménez en el duelo contra Burnley I AP