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Futbol

¡El futuro del Tri! 13 jugadores que juegan en el extranjero sobresalen en categorías menores de la Selección Mexicana

Álex Aguinaga Selección Mexicana ROTA
Selección Mexicana ROTA
Ramiro Pérez Vásquez 13:55 - 22 marzo 2026
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Los juveniles se encuentran distribuidos en la Sub-16 y Sub-20 para los próximos compromisos

Un total de 13 futbolistas mexicanos que militan en el extranjero han sido convocados recientemente por las selecciones menores de México Sub-16 y Sub-20, confirmando el crecimiento sostenido del talento nacional fuera del país. De acuerdo con la organización Jóvenes Futbolistas MX.

La lista está encabezada por 10 jugadores en la categoría Sub-16, quienes actualmente se desarrollan en academias de clubes de Europa y Estados Unidos. Destacan nombres como R. Olivera del FC Barcelona, así como E. Muñoz del Atlético de Madrid y A. Peleteiro del Celta de Vigo, todos ellos en estructuras formativas de alto nivel en España.

También figuran en esta categoría R. Avakian del Mainz 05, así como una nutrida presencia en la MLS con L. Torres del Los Angeles FC, J. Martínez del LA Galaxy, J. Salmerón del Columbus Crew, M. Arana del Houston Dynamo y A. Hernández del Colorado Rapids. A ellos se suma D. Kimbrough, quien forma parte del Sacramento Republic FC.

Selección Mexicana en la ceremonia del himno Nacional previo al partido ante Islandia en Querétaro | MEXSPORT

¿Quiénes son los elementos de la Sub-20?

Por su parte, la categoría Sub-20 cuenta con tres elementos que continúan su proceso en el balompié europeo y sudamericano. Se trata de N. Lima del SC Paderborn 07, A. Valenzuela del Dundee FC y D. Reyes del Flamengo, quienes ya compiten en entornos de mayor exigencia.

Un dato que resalta dentro de esta convocatoria es que únicamente tres futbolistas surgieron de la Liga MX antes de emigrar al extranjero: Diego Reyes, actualmente en el Flamengo; Emilio Muñoz, hoy en el Atlético de Madrid; y Aldahir Valenzuela, quien milita en el Dundee FC.

Aldahir Valenzuela, canterano de Rayados, en un partido de la Liga MX | IMAGO7
Aldahir Valenzuela, canterano de Rayados, en un partido de la Liga MX | IMAGO7

Este fenómeno evidencia una tendencia cada vez más marcada en el futbol mexicano: la exportación temprana de talento. A diferencia de generaciones anteriores, donde los jugadores se consolidaban primero en la liga local, hoy varios elementos parten desde categorías juveniles hacia academias internacionales.

La presencia mayoritaria en clubes de Estados Unidos también refleja la cercanía geográfica y las oportunidades que ofrece la MLS y sus ligas afiliadas para futbolistas con doble nacionalidad o procesos de formación binacional. Esto ha permitido que más jóvenes mexicanos se desarrollen en estructuras modernas y con proyección global.

Finalmente, esta convocatoria representa una oportunidad clave para que estos 13 futbolistas demuestren su nivel con la selección nacional y continúen su crecimiento. El seguimiento a estos talentos será fundamental rumbo a futuros procesos mundialistas juveniles, donde México buscará consolidar una base competitiva con futbolistas formados en el extranjero.

México recibirá su tercer Mundial y el próximo 11 de junio se jugará la inauguración/ChatGPT

Lista completa de seleccionados 

R. Olivera — FC Barcelona

E. Muñoz — Atlético de Madrid

A. Peleteiro — Celta de Vigo

R. Avakian — Mainz 05

L. Torres — Los Angeles FC

J. Martínez — LA Galaxy

J. Salmerón — Columbus Crew

M. Arana — Houston Dynamo

A. Hernández — Colorado Rapids

D. Kimbrough — Sacramento Republic FC

N. Lima — SC Paderborn 07

A. Valenzuela — Dundee FC

D. Reyes — Flamengo

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