Manchester City vs Brentford: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Premier League?
El Manchester City regresa a casa para enfrentar al Brentford en un duelo que promete intensidad táctica. Mientras los "Citizens" pelean por la cima de la tabla, los visitantes llegan con la misión de dar la sorpresa y frenar la racha goleadora del Manchester.
Manchester City necesita llevarse la victoria si quiere alcanzar al Arsenal después de su empate contra en Everton. Mientras que el Brentford con el cierre del torneo necesita subir posiciones y llega con una victoria de 3-0 contra West Ham.
El historial reciente entre ambos equipos en la Premier League muestra un dominio favorable para el Manchester City con cuatro victorias frente a dos del Brentford; sin embargo, el conjunto dirigido por Thomas Frank ha demostrado ser un rival sumamente incómodo para los de Pep Guardiola.
Un dato relevante es que el Brentford logró la hazaña de vencer al City en los dos enfrentamientos de la temporada 2022-23, incluyendo un triunfo en el Etihad Stadium que rompió con los pronósticos.
¿Dónde y a qué hora ver el partido?
Fecha: Sábado 9 de Mayo
Horario: 10:30 hrs
Sede: Etihad Stadium
Transmisión: HBO Max
Pese a ese antecedente, los "Citizens" han retomado el control de la serie ganando sus encuentros más recientes, consolidando una rivalidad donde la eficacia ofensiva de Manchester suele imponerse, pero en la que el orden táctico de las "Abejas" siempre representa un desafío de alta exigencia.
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