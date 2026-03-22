Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez llegan a México para el amistosos contra Portugal

Guillermo Ochoa, portero cinco veces mundialista con el Tri | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:09 - 22 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Portero del AEL Limassol y el delantero del Fulham arribaron a suelo nacional la mañana del domingo

De cara a la primera fiesta mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, el equipo de México comenzó su concentración rumbo al partido amistoso contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, por lo que varios jugadores que militan en tierra extranjera comenzaron a llegar a casa, tal es el caos de Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.

Guillermo Ochoa enseñando la playera de Luis Chávez l MEXSPORT

¿Qué jugadores llegaron a México?

Luego del cierre de la jornada europea, algunos jugadores comenzaron a incorporarse con sus selectivos nacionales y el equipo Tricolor no fue la excepción.

A una semana del juego entre México y Portugal, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez aterrizaron en el país para preparar el duelo del próximo sábado. Raúl llega tras anotar un día antes en el duelo del Fulham ante el Burnely, en la Premier League. Por su parte, Paco Memo tuvo que abandonar la concentración del Limassol.

Raúl Jiménez dedica su gol a su padre I AP

Tras la llegada de Raúl y Memo, es solo cuestión de tiempo para que el resto de los jugadores que militan en Europa reporten a las órdenes de Javier ‘Vasco’ Aguirre, pues algunos aún permanecen alistándose para su último duelo con su club antes de la Fecha FIFA, ejemplo de ellos los jugadores de LaLiga.

Guillermo Ochoa en su última convocatoria con el Tricolor en 2025 | MEXSPORT

Último baile para Ochoa

El veterano mexicano fue una de las decisiones más polémicas en la convocatoria de México, sin embargo, su presencia surgió tras la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón, arquero del América.

Ante la puerta abierta, el portero tendrá su sexta y última oportunidad de disputar una Copa del Mundo, donde si bien su veteranía y experiencia son fundamentales para el grupo, bajo los tres palos tendrá una dura competencia contra Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.

Guillermo Ochoa | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
15:16 Edulcorantes light podrían aumentar riesgo de cáncer de colon, advierte la UNAM
15:16 ¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad
15:14 ‘Checo Pérez está oxidado’: Cadillac se sincera sobre la situación del mexicano
15:10 AEK Atenas derrota Kifisia y se queda con la cima de Grecia; Orbelín Pineda jugó 86 minutos
15:06 Caso García Luna: Fiscalía de EE.UU. solicita negar apelación y ratificar condena por narcotráfico
15:04 México vs Portugal: Así es la diferencia del valor de mercado de las plantillas
14:41 ¡Terrible! Newcastle y Sunderland se detiene tras insultos discriminatorios desde la tribuna
14:36 Sin Rodrigo Huescas, Copenhague cerca de zona de descenso
14:35 Como toma el control del último cupo de la Champions League en la Serie A con victoria sobre Pisa
14:11 Mark Davis y el plan de sucesión en los Raiders: ¿El fin de una era en Las Vegas?
Tendencia
1
Futbol Efraín Juárez tiene emotivo festejo con su hijo en la victoria de Pumas ante América
2
Futbol ¡A nada del portazo! Afición de Pumas se desespera previo al Clásico Capitalino
3
Futbol ¡Inaceptable! Aficionados de Monterrey agreden a fans de Chivas afuera del 'Gigante de Acero'
4
Futbol ¡Histórico! 'Hormiga' González supera la mejor temporada goleadora de Chicharito Hernández con Chivas
5
Futbol TUDN corta transmisión del Rayados vs Chivas y la afición explota
6
Futbol Nacional El brutal codazo de Carlos Salcedo sobre "Hormiga" González que encendió las alarmas
Te recomendamos
Edulcorantes light podrían aumentar riesgo de cáncer de colon, advierte la UNAM
Contra
22/03/2026
Edulcorantes light podrían aumentar riesgo de cáncer de colon, advierte la UNAM
¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad
Futbol
22/03/2026
¡Llegó tarde! Arbeloa deja en el banquillo a Trent-Alexander en el Derbi Madrileño por impuntualidad
Checo Pérez en el Estadio Azteca en un partido de América | IMAGO 7
Fórmula 1
22/03/2026
‘Checo Pérez está oxidado’: Cadillac se sincera sobre la situación del mexicano
AEK Atenas derrota Kifisia y se queda con la cima de Grecia; Orbelín Pineda jugó 86 minutos
Futbol
22/03/2026
AEK Atenas derrota Kifisia y se queda con la cima de Grecia; Orbelín Pineda jugó 86 minutos
Caso García Luna: Fiscalía de EE.UU. solicita negar apelación y ratificar condena por narcotráfico
Contra
22/03/2026
Caso García Luna: Fiscalía de EE.UU. solicita negar apelación y ratificar condena por narcotráfico
Jugadores de la Selección Mexicana en amistoso contra Paraguay | MEXSPORT
Futbol
22/03/2026
México vs Portugal: Así es la diferencia del valor de mercado de las plantillas