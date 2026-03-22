Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez llegan a México para el amistosos contra Portugal

De cara a la primera fiesta mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026, el equipo de México comenzó su concentración rumbo al partido amistoso contra Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, por lo que varios jugadores que militan en tierra extranjera comenzaron a llegar a casa, tal es el caos de Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez.

Guillermo Ochoa enseñando la playera de Luis Chávez l MEXSPORT

¿Qué jugadores llegaron a México?

Luego del cierre de la jornada europea, algunos jugadores comenzaron a incorporarse con sus selectivos nacionales y el equipo Tricolor no fue la excepción.

A una semana del juego entre México y Portugal, Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez aterrizaron en el país para preparar el duelo del próximo sábado. Raúl llega tras anotar un día antes en el duelo del Fulham ante el Burnely, en la Premier League. Por su parte, Paco Memo tuvo que abandonar la concentración del Limassol.

Raúl Jiménez dedica su gol a su padre I AP

Tras la llegada de Raúl y Memo, es solo cuestión de tiempo para que el resto de los jugadores que militan en Europa reporten a las órdenes de Javier ‘Vasco’ Aguirre, pues algunos aún permanecen alistándose para su último duelo con su club antes de la Fecha FIFA, ejemplo de ellos los jugadores de LaLiga.

Guillermo Ochoa en su última convocatoria con el Tricolor en 2025 | MEXSPORT

Último baile para Ochoa

El veterano mexicano fue una de las decisiones más polémicas en la convocatoria de México, sin embargo, su presencia surgió tras la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón, arquero del América.

Ante la puerta abierta, el portero tendrá su sexta y última oportunidad de disputar una Copa del Mundo, donde si bien su veteranía y experiencia son fundamentales para el grupo, bajo los tres palos tendrá una dura competencia contra Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.