Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial

Marines de EU llegarán a dar adiestramiento a militares de México | Foto especial
Rafael Trujillo 22:07 - 24 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
México busca la ayuda de Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo

El Gobierno de México ha solicitado formalmente al Senado de la República la autorización para que personal militar de los Estados Unidos ingrese al país. El objetivo es llevar a cabo un programa de adiestramiento especializado para las fuerzas armadas mexicanas como parte de los preparativos de seguridad para la Copa del Mundo 2026.

La petición fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el documento, se solicita el permiso para la entrada de 35 miembros de élite de las fuerzas armadas estadounidenses entre el 3 de abril y el 1 de mayo. Esta colaboración se enmarca en el “Evento SOF 32 - Adiestramiento de Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

Según el oficio, fechado el 20 de marzo en la Ciudad de México, esta iniciativa responde a los acuerdos de cooperación militar bilateral entre ambas naciones. El entrenamiento, de cuatro semanas de duración, está dirigido a miembros de la Secretaría de Marina (SEMAR), que aceptó la invitación del gobierno estadounidense para participar en el evento.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

El propósito es “fortalecer las preparaciones para la Copa del Mundo de la FIFA y realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de MARINA y primeros respondientes”.

La autorización solicitada contempla el ingreso de la delegación de 35 elementos estadounidenses con su armamento y equipo militar. Llegarían a bordo de una aeronave de transporte tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de su país.

Los militares se dieron tiempo para tomarse una foto dentro de las instalaciones del Metro/X: @foro_militar

El contingente estadounidense estaría compuesto por cuatro miembros del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, veintitrés del Equipo 8 de los Navy Seal, dos técnicos del Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos de la Armada y seis integrantes de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos.

En la solicitud, la presidenta Sheinbaum asegura a los legisladores que esta cooperación no compromete la soberanía nacional. Argumenta que el intercambio busca fortalecer las capacidades operativas, compartir mejores prácticas en seguridad y ciberseguridad, y profesionalizar a las Fuerzas Armadas mexicanas para proteger a la población durante y después del evento deportivo.

Las sedes designadas para el adiestramiento incluyen el Aeropuerto Internacional de Toluca, la Unidad Naval de Operaciones Especiales en Donato Guerra (Estado de México), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), instalaciones portuarias en Veracruz y el edificio central de la SEMAR en la capital del país.

La solicitud ya está siendo analizada por las comisiones del Senado y se espera que sea sometida a votación en la sesión del próximo miércoles 25 de marzo.

Trofeo del Mundial | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
23:27 Pepe Segarra se suma a Netflix para narrar el Opening Day de MLB
23:02 Portugal ya está en México para el duelo ante la Selección Mexicana
22:33 Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo tras años de búsqueda; esperan confirmación de ADN
22:07 México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial
22:06 ¿México anfitrión de la Copa Oro? El enigmático anuncio de la Concacaf
21:46 NFL 2026: ¿Cuáles son los jugadores no QB mejor pagados?
21:40 “Un solo corazón”: Grupo Frontera presenta canción para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
21:30 ¿Home Office obligatorio en México durante el Mundial 2026? La propuesta que ponen sobre la mesa
21:00 Uber integrará taxis concesionados en CDMX: así podrás pedirlos desde la app rumbo al Mundial 2026
20:47 ¿Aaron Rodgers vuelve a los Steelers? Mike McCarthy habló del futuro del QB
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! FMF confirma que Atlante jugará en el Estadio Banorte
2
Futbol Internacional ¿México anfitrión de la Copa Oro? El enigmático anuncio de la Concacaf
3
Empelotados Exjugador de Cruz Azul estalla contra Martín Anselmi: "¡Me revienta!"
4
Empelotados Álvaro Morales tiene fuerte pelea en vivo con Desirée Monsivais y exige respeto
5
Futbol México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial
6
Futbol ¿Quiñones regresa a casa? El inesperado mensaje de Atlas para su Bicampeón
Te recomendamos
Pepe Segarra se suma a Netflix para narrar el Opening Day de MLB
Beisbol
24/03/2026
Pepe Segarra se suma a Netflix para narrar el Opening Day de MLB
La Selección de Portugal alista su partido ante México | X @selecaoportugal
Futbol
24/03/2026
Portugal ya está en México para el duelo ante la Selección Mexicana
Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo tras años de búsqueda; esperan confirmación de ADN
Contra
24/03/2026
Ceci Flores encuentra restos de su hijo en Hermosillo tras años de búsqueda; esperan confirmación de ADN
México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial
Futbol
24/03/2026
México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial
¿México anfitrión de la Copa Oro? El enigmático anuncio de la Concacaf
Futbol Internacional
24/03/2026
¿México anfitrión de la Copa Oro? El enigmático anuncio de la Concacaf
NFL 2026: ¿Cuáles son los jugadores no QB mejor pagados?
NFL
24/03/2026
NFL 2026: ¿Cuáles son los jugadores no QB mejor pagados?