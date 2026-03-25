México pide autorización para el ingreso de militares de USA de cara al Mundial

El Gobierno de México ha solicitado formalmente al Senado de la República la autorización para que personal militar de los Estados Unidos ingrese al país. El objetivo es llevar a cabo un programa de adiestramiento especializado para las fuerzas armadas mexicanas como parte de los preparativos de seguridad para la Copa del Mundo 2026.

La petición fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En el documento, se solicita el permiso para la entrada de 35 miembros de élite de las fuerzas armadas estadounidenses entre el 3 de abril y el 1 de mayo. Esta colaboración se enmarca en el “Evento SOF 32 - Adiestramiento de Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

Según el oficio, fechado el 20 de marzo en la Ciudad de México, esta iniciativa responde a los acuerdos de cooperación militar bilateral entre ambas naciones. El entrenamiento, de cuatro semanas de duración, está dirigido a miembros de la Secretaría de Marina (SEMAR), que aceptó la invitación del gobierno estadounidense para participar en el evento.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

El propósito es “fortalecer las preparaciones para la Copa del Mundo de la FIFA y realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026 para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de MARINA y primeros respondientes”.

La autorización solicitada contempla el ingreso de la delegación de 35 elementos estadounidenses con su armamento y equipo militar. Llegarían a bordo de una aeronave de transporte tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de su país.

Los militares se dieron tiempo para tomarse una foto dentro de las instalaciones del Metro/X: @foro_militar

El contingente estadounidense estaría compuesto por cuatro miembros del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, veintitrés del Equipo 8 de los Navy Seal, dos técnicos del Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos de la Armada y seis integrantes de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos.

En la solicitud, la presidenta Sheinbaum asegura a los legisladores que esta cooperación no compromete la soberanía nacional. Argumenta que el intercambio busca fortalecer las capacidades operativas, compartir mejores prácticas en seguridad y ciberseguridad, y profesionalizar a las Fuerzas Armadas mexicanas para proteger a la población durante y después del evento deportivo.

Las sedes designadas para el adiestramiento incluyen el Aeropuerto Internacional de Toluca, la Unidad Naval de Operaciones Especiales en Donato Guerra (Estado de México), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), instalaciones portuarias en Veracruz y el edificio central de la SEMAR en la capital del país.

La solicitud ya está siendo analizada por las comisiones del Senado y se espera que sea sometida a votación en la sesión del próximo miércoles 25 de marzo.

Trofeo del Mundial | IMAGO7