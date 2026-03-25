¿Home Office obligatorio en México durante el Mundial 2026? La propuesta que ponen sobre la mesa

El periodista deportivo Javier Alarcón ha encendido el debate en redes sociales tras proponer una medida drástica para la infraestructura urbana de México durante el Mundial 2026: implementar el trabajo a distancia obligatorio en las tres ciudades sede del país.

Javier Alarcón, analista de ESPN | ESPN

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Alarcón sugirió que, durante los días de partido en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, tanto la iniciativa privada como ciertos sectores del gobierno deberían operar bajo la modalidad de home office. El objetivo principal de esta propuesta es facilitar la movilidad de los miles de turistas que se esperan y evitar el colapso del tráfico en las zonas metropolitanas.

"Que el turismo se mueva sin atascos en la medida de lo posible y consuma", señaló el comunicador, enfatizando que la medida debería aplicar para roles específicos que permitan la virtualidad.

NO HAY REPORTES DE HOME OFFICE DURANTE EL MUNDIAL

A pesar del revuelo causado por la sugerencia y el respaldo de diversos usuarios que temen por la movilidad en las sedes, no existe ninguna comunicación oficial, decreto o plan gubernamental que contemple la obligatoriedad del trabajo a distancia durante la justa deportiva.

Hasta el momento, las autoridades de las tres entidades federativas y el comité organizador local se han centrado en proyectos de renovación de transporte público y mejoramiento de vialidades. Aunque el home office demostró ser una herramienta viable durante la pandemia, las cámaras de comercio y organismos estatales no han incluido esta modalidad en sus protocolos logísticos de cara al 2026.

La propuesta de Alarcón permanece, por ahora, únicamente en el terreno de la opinión pública y el debate digital, sin eco en la agenda legislativa o administrativa de las sedes mundialistas.

Trionda, balón del Mundial | MEXSPORT