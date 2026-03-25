¿Cuántas selecciones faltan por clasificar al Mundial y cómo lo harán?

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca de iniciar; sin embargo, aún faltan algunos equipos por tomar su lugar dentro de la primera edición del torneo que contará con un total de 48 selecciones.

México formará parte de los países en las cuales se van a jugar los partidos para definir a los seis equipos restantes, con partidos en Guadalajara y Monterrey, las dos sedes que acompañarán al Estadio Ciudad de México para albergar partidos a lo largo de las primeras rondas.

En el Estadio Akron se jugará una de las series de Repechaje | MEXSPORT

¿Quiénes son los equipos que se pueden meter al torneo?

El Repechaje Europeo cuenta con partidos bastante interesantes, pues el Grupo A, en el cual participa México, aún tiene una plaza libre para que se pueda ocupar con quien resulte ganador de los duelos que se disputarán estos días.

República Checa se enfrentará a Irlanda, quien resulte ganador se medirá a quien gane el partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte; en el duelo entre ambos vencedores, conoceremos al rival europeo del Tri el próximo 31 de marzo.

Dinamarca es el favorito a meterse en el Grupo A | X: @dbulandshold

En cuanto a plazas europeas, se entregarán tres puestos más, los cuales saldrán de las siguientes series:

Gales vs Bosnia y Herzegovina

Italia vs Irlanda del Norte

Los dos equipos que avancen en la serie disputarán un duelo por el pase al Grupo B junto con Canadá, Qatar y Suiza.

Eslovaquia vs Kosovo

Turquía vs Rumania

Los dos equipos que avancen en la serie disputarán un duelo por el pase al Grupo D con Australia, Estados Unidos y Paraguay.

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Los dos equipos que avancen en la serie disputarán un duelo por el pase al Grupo F con Japón, Países Bajos y Túnez.

Gennaro Gattuso buscará llevar a Italia al Mundial | AP

Repechaje Intercontinental

Estos son los partidos que se van a llevar a cabo en México, con sede en el Estadio Akron de Chivas y el BBVA de los Rayados; de estas llaves saldrán los dos equipos restantes para los Grupos I y K.

En la primera de ellas, Irak ya espera como el rival con mejores posibilidades de avanzar, pues deben esperar el resultado del partido entre Bolivia y Surinam, el cual se jugará este jueves 26 de marzo en el 'Gigante de Acero'; los que resulten vencedores entre bolivianos, surinameses e iraquíes, irán al Grupo I junto a Francia, Noruega y Senegal.

En la otra serie, la cual se jugará por completo en Guadalajara, Nueva Caledonia se medirá a Jamaica también el próximo jueves, para que el ganador avance a el duelo República del Congo; el vencedor irá al sector en el que estarán esperando Colombia, el debutante Uzbekistán y Portugal.