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Futbol

¿Adiós Estadio Banorte? FIFA impone restricciones para el Mundial 2026

Estadio Banorte | X: @Banorte
Ramiro Pérez Vásquez 14:44 - 24 marzo 2026
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El máximo organismo de futbol ocultará marcas comerciales de los inmuebles

El Estadio Banorte se encuentra ‘en peligro’ de cara a la Copa del Mundo 2026 debido a las restricciones que impone la FIFA con las marcas comerciales; el Coloso de Santa Úrsula tendría obligadamente cubrir las marcas al respecto incluyendo la de Banorte que luce en los más alto del recinto.

De acuerdo con una publicación resaltada por The Athletic menciona que quedan algunos de los 11 estadios que acogerán los diversos partidos en la próxima justa veraniega que no han logrado eliminar la publicidad del techo, esto a menos de tres meses de que inicie el Mundial.

Continuarán las remodelaciones del Estadio Banorte pese a su reapertura| MEXSPORT

¿Cuál es el único estadio que se salvará?

Cabe mencionar, que diversos recintos en los Estados Unidos tienen dicha identidad con letras en grande en lo más alto de la infraestructura. FIFA obliga a las sedes a cubrir los diversos logotipos que se encuentran hasta la parte más alta de los inmuebles y que solo pueden visualizarse desde aviones, helicópteros o ángulos de cámaras áreos.

La única excepción hasta el momento se encuentra el Mercedes Benz Stadium debido al logo gigante de la marca alemana, ubicada en el techo retráctil, está construida con ocho paneles interconectados con un peso de 500 toneladas y son prácticamente imposibles de mover.

El Estadio Banorte busca estar listo para el México vs Portugal | MEXSPORT

La alianza entre Estadio y Banorte

Cabe mencionar, que el Coloso de Santa Úrsula pasó de ser llamado de Estadio Azteca a Estadio Banorte debido al importante financiamiento de la marca en la reciente remodelación de cara a la Copa del Mundo 2026 y ahora tendrán que ocultarlo mientras se lleve a cabo el torneo.

Nuevas luces en el Estadio Banorte | X: @GrupoOllamani

En entrevista para RÉCORD+, hace algunos meses, el experto en finanzas, Mario Gámez, dio detalles de lo publicado en El CEO y menciona que los 2 mil 100 millones de dólares que Banorte invertirá en el inmueble para la remodelación y nuevo nombre del Coloso de Santa Úrsula, no se entregarán en una sola exhibición y lo repartirá a lo largo de 12 años.

“Con este financiamiento Banorte aportaría 11 millones de dólares anuales para mantenimiento y remodelación del estadio durante los siguientes 12 años”, declaró Mario Gámez, en RÉCORD. Otro detalle importante que se reveló fue que la marca compitió con Mercado Libre por ser la empresa que patrocine el nombre del Estadio Azteca, señalando que se trató de una licitación publica internacional que terminó ganando Banorte.

“La alianza con Banorte es resultado de una licitación publica internacional en la que también participó Mercado Libre, pero finalmente se opta por tener una alianza con una empresa mexicana, pues a pesar de que Mercado Libre tiene gran precedencia en el país no deja de ser una compañía extranjera”, declaró Mario Gámez para RÉCORD.

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