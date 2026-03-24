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Futbol

Paulo Victor se muestra feliz en su primera práctica con las inferiores de Brasil

Paulo Victor con América l Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 12:36 - 24 marzo 2026
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El asistente de André Jardine ya tiene nuevo equipo para el final de la temporada

América parece desarmarse con el paso de los días, lejos ha quedado aquel plantel tricampeón, el cual no solo ha perdido a sus fichas dentro del terreno de juego, sino también fuera del mismo, pues el asistente de André Jardine, Paulo Victor, se ha convertido en el estratega de la Sub-20 y Sub-23 de Brasil.

El sudamericano ya ha mostrado sus primeras imágenes como estratega nacional, lo cual le ha generado mucha felicidad, pero no ha pasado lo mismo con los aficionados, quienes siguen sufriendo las salidas del club.

André Jardine quejándose del arbitraje en pleno partido de Concachampions | MEXSPORT
André Jardine quejándose del arbitraje en pleno partido de Concachampions | MEXSPORT

"Muito feliz"

Por medio de su cuenta de Instagram, Paulo Victor ha mostrado sus primeras fotografías como entrenador de las categorías menores de la Selección Nacional de Brasil; sus primeras palabras han dejado en claro el tema de su futuro en el cuadro de Coapa.

Muy feliz de comenzar este nuevo desafío en Brasil como entrenador de los equipos brasileños Sub-20 y Sub-23. Un ciclo importante de mucho trabajo, desarrollo y construcción. Hasta el final del semestre competitivo, también seguimos día a día con el Club América muy agradecidos y con el mismo compromiso de siempre con nuestros objetivos. ¡Muy motivado por todo lo que nos espera!

Como era de esperarse, Paulo cumplirá con su primera Fecha FIFA como seleccionador de las categorías menores de Brasil, pero tendrá que regresar a México para terminar el Clausura 2026 con las Águilas, el cual será su último torneo con el equipo, pues al final del mismo tomará de lleno el mando del combinado carioca.

No será la primera vez

Esta no será la primera vez en la que Paulo Víctor esté a cargo de una selección brasileña; sin embargo, sí será la primera vez que lo haga como el entrenador principal, pues ya en el pasado había sido parte del cuerpo técnico del mismo André Jardine con la selección olímpica, con quienes ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos disputados en Tokyo 2021.

Dentro del cuerpo técnico de Jardine también fue parte del histórico tricampeonato de América en los primeros tres torneos que tuvieron en el club, por lo cual ha decidido terminar su participación en el equipo dentro de los dos torneos en los que están participando.

Paulo Victor con América l Imago7

Para esta nueva etapa, Paulo Victor no estará solo, pues pasando él al mando de un equipo, será ahora Lucas Andrade, exentrenador de Palmeiras Sub-20 quien se sume a su cuerpo técnico como el auxiliar técnico. Ellos dos serán los encargados de buscar el tricampeonato de Juegos Olímpicos.

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