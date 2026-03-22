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Futbol

Henry Martin se prepara para volver a la actividad con América, ¿cuándo volverá a jugar?

Henry Martin durante el partido de América ante Puebla en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Henry Martin durante el partido de América ante Puebla en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:43 - 22 marzo 2026
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El atacante lleva un mes sin jugar con las Águilas, pero se perfila para regresar a escena tras la Fecha FIFA

En lo que va del 2026, América ha tenido un rendimiento muy irregular, lo que lo tiene en el octavo lugar de la tabla del torneo de la Liga MX, apenas al límite de la clasificación a Liguilla. Sin embargo, la esperanza de una mejora en la parte final del Clausura 2026, ante la noticia del regreso de una de sus figuras.

Henry Martin se enfrenta a Diego Campillo en el Clásico entre América y Chivas | IMAGO 7
Henry Martin se enfrenta a Diego Campillo en el Clásico entre América y Chivas | IMAGO 7

Durante la transmisión del partido contra Pumas, mismo que las Águilas perdieron 1-0 con un penal de último minuto anotado por Robert Morales, el reportero Javier Rojas dio una actualización sobre Henry Martin. El delantero lleva sin jugar un mes, pero parece que su regreso está más cerca.

¿Qué le pasó a Henry Martin?

Fue antes del partido contra Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026, que el director técncio André Jardine confirmó que Henry nuevamente baja por lesión. No obstante, nunca se dieron detalles sobre la gravedad y solo se habló de sobre cargar muscular, una situación que lo alejó de las canchas por cuatro semanas y que lo obligó a perderse partidos de la Liga MX y de la Copa de Campeones Concacaf.

En ese contexto, según Javier Rojas, fue precisamente durante la visita a Philadelphia Union, en la ida de los Octavos de Final del torneo continental, que la 'Bomba' asistió con un especialista, quien le sugirió llevar con calma su recuperación. Por ello, el delantero postergó todavía más su regreso a las canchas y no estuvo este sábado para el partido ante Pumas.

Henry Martin en su llegada a un partido con América | IMAGO 7
Henry Martin en su llegada a un partido con América | IMAGO 7

La buena noticia es que la espera parece que ha llegado a su fin y la pausa por la Fecha FIFA le permitirá a Henry regresar a la actividad la próxima semana. Según la fuente mencionada, Jardine podría darle minutos a Martin en el amistoso contra Tigres, programado para el sábado 28 de marzo en Estados Unidos.

Dicho compromiso permitiría evaluar con mayor precisión el estado de salud del atacante y en caso de que esté listo, sin riesgo a una recaída, podría reaparecer en encuentros oficiales en el compromiso frente a Santos. El juego ante los Laguneros corresponde a la Jornada 13 del Clausura 2026 y está programado para sábado 4 de abril a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Desde cuándo no juega Henry Martin con América?

La goleada 0-4 ante Puebla en la Jornada 7 del Clausura 2026 fue la última vez que el delantero tuvo minutos con los azulcremas. En dicho compromiso, Henry fue capitán como titular y dio la asistencia para el gol de Isaías Violante, segundo del compromiso en el Estadio Cuauhtémoc; salió al minuto 75, sustituido por Vinicius Lima.

Desde entonces, se ha perdido siete compromisos. En la Liga MX estuvo ausente en las derrotas 1-4 contra Tigres, la de 1-2 frente a FC Juárez, y la de 1-0 ante Pumas este fin de semana; así como en los triunfos 1-2 contra Gallos Blancos de Querétaro y 2-0 frente a Mazatlán. Además, se perdió la serie contra Philadelphia en Concachampions.

Henry Martin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Henry Martin en lamento con América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
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