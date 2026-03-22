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Futbol

Jardine explota contra el VAR tras derrota del América en el Clásico Capitalino

Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:49 - 22 marzo 2026
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El técnico brasileño aseguró que el arbitraje influyo de manera directa en el marcador

El técnico de las Águilas del América, André Jardine, aceptó la validez del penalti que le dio el triunfo a Pumas, pero criticó una jugada similar que no fue sancionada a favor de su equipo, atribuyendo la derrota a una decisión arbitral.

André Jardine, Club América | IMAGO7

¿Qué dijo Jardine?

El Club América sufrió una derrota en los últimos minutos del Clásico Capitalino frente a Pumas, producto de un penalti convertido por Robert Morales. Aunque el entrenador André Jardine consideró que la falta fue correctamente marcada, no dudó en expresar su descontento por una mano dentro del área universitaria que el árbitro y el VAR omitieron.

Fue una semana intensa con tres partidos. Intentamos rotar al equipo para llegar con energía hoy. No sufrimos en ningún momento; en el primer tiempo, solo un balón al poste. En la segunda mitad, teníamos una sensación de control, aunque generamos poco”, analizó el técnico brasileño. “Un clásico en campo rival, como mínimo, te obliga a buscar el empate. Al final, el penalti a Pumas estuvo bien marcado, pero a nosotros no nos sancionan una mano. Fue un partido definido por el VAR”.
André Jardine quejándose del arbitraje en pleno partido de Concachampions | MEXSPORT
André Jardine quejándose del arbitraje en pleno partido de Concachampions | MEXSPORT

Esta es la segunda derrota en un clásico para el América en la temporada. Sin embargo, Jardine le restó dramatismo al resultado, recordando éxitos pasados y enfocándose en la fase final del torneo. “En otros torneos ya hemos ganado todos los clásicos. No se pueden ganar siempre. Hay que saber perder y respetar el buen partido del rival. Ya veremos en las instancias finales. Este partido vale los mismos tres puntos que cualquier otro”, comentó.

El estratega sudamericano también subrayó que el equipo se encuentra en una fase de reconstrucción, lo que explica la irregularidad en el rendimiento.

Lo que nos falta es avanzar como equipo. Hay jugadores debutando, que no habían sido titulares. Estamos reconstruyendo. Tuvimos bajas importantes, especialmente la de Fidalgo al cierre del mercado. Los procesos de adaptación no son tan rápidos. Siento que podemos presentar una versión que puede pelear por el título”, afirmó Jardine.
Christian Borja y Rodrigo Dourado, de América, reclamando al árbitro César Arturo Ramos en el partido ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Crisis en Coapa

La ausencia de figuras clave y la incorporación de nuevos futbolistas han forzado al cuerpo técnico a ajustar sus esquemas y rotaciones. A pesar del tropiezo, Jardine confía en consolidar una base sólida para competir en la liguilla, donde se definen los verdaderos objetivos del club. En el entorno americanista, se mantiene la calma y la confianza en que el equipo alcanzará su mejor nivel en el momento decisivo de la temporada.

Guillermo Martínez, de Pumas, y Sebastián Cáceres, de América, disputando un balón | MEXSPORT
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