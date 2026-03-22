Efraín Juárez tiene emotivo festejo con su hijo en la victoria de Pumas ante América

Pumas ganó en casa. En medio de un ambiente encendido en Ciudad Universitaria, Robert Morales apareció para marcar el primer gol del partido y poner en ventaja a los universitarios ante el América.

La anotación cayó en un momento en tiempo de agregado, aprovechando un descuido defensivo de Borja de las Águilas y encendiendo de inmediato a la afición en las gradas.

Robert Morales y Uriel Antuna en festejo de gol ante América en el Clásico Capitalino del Clausura 2026 | IMAGO7

Juárez lo vive a lo grande

Pero más allá del gol, la imagen que se robó los reflectores fue la de Efraín Juárez celebrando de manera muy especial: junto a su hijo.

El técnico de Pumas no ocultó la emoción tras la anotación, fundiéndose en un festejo que refleja lo que significa este partido para el equipo y para él en lo personal.

Efraín Juárez celebrando el gol de Robert Morales con su hijo | IMAGO 7

Pumas se queda con el Clásico Capitalino

Con este tanto, Pumas se pone arriba en el marcador ante su acérrimo rival, el América, que más tarde terminaría llevándose el partido con marcador de 1 a 0.

América, por su parte, ya no pudo hacer nada contra el gol de Morales, que tuvo que remar contracorriente en un corto tiempo para buscar un agónico empate.