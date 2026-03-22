¡La casa se respeta! El impresionante recibimiento de La Rebel a Pumas previo al Clásico Capitalino

La afición de Universidad Nacional volvió a robarse los reflectores en el Estadio Olímpico Universitario con un mosaico impresionante durante el Clásico Capitalino ante América. En una noche cargada de emoción, los seguidores auriazules transformaron las tribunas en un espectáculo visual que acompañó el Himno institucional y encendió el ambiente desde antes del silbatazo inicial.

Con telas, luces y una coordinación destacada, el grupo de animación La Rebel lideró el recibimiento del equipo universitario. El despliegue no solo impactó a los presentes en el estadio, sino que también generó conversación en redes sociales, consolidando a la afición de Pumas como una de las más creativas y apasionadas de la Liga MX.

Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas, previo al duelo ante América en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Un recibimiento que hizo temblar CU

El momento más destacado se vivió en la zona del Pebetero, donde el mosaico alcanzó su punto máximo. Miles de aficionados levantaron las telas al unísono, creando una postal imponente que acompañó los cánticos y el aliento constante hacia el equipo dirigido por Efraín Juárez.

Este tipo de recibimientos se ha convertido en una tradición para los universitarios en partidos clave. Ante un rival histórico como América, la afición respondió con una energía que hizo vibrar las gradas y reforzó el sentido de identidad del club en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mexicano.

Recibimiento de La Rebel a Pumas, previo al duelo ante América en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Puede la afición impulsar a Pumas en la tabla?

Más allá del espectáculo, el impulso desde la tribuna llega en un momento crucial del Clausura 2026. Pumas busca consolidarse en los primeros lugares de la tabla y alcanzar 23 puntos que le permitan escalar hasta la cuarta posición, aumentando la presión sobre sus rivales directos.

América, por su parte, llega en el octavo puesto con 17 unidades, por lo que el resultado del Clásico Capitalino puede tener implicaciones importantes en la pelea por la Liguilla. El apoyo de la afición universitaria podría ser un factor determinante en un duelo que suele definirse por detalles.

El antecedente más reciente favorece a los auriazules. La última victoria de Pumas sobre América se dio el 29 de septiembre de 2024, cuando Piero Quispe marcó el único gol del partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, desatando la celebración de jugadores y aficionados.