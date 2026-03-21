Marc Crosas arremete contra detractores de Guillermo Ochoa: “Aplauden a Keylor a sus 39 años, y a Memo…”

Keylor Navas ha desatado la comparativa con Guillermo Ochoa tras su reciente renovación con el Club Universidad por un año para permanecer en la Liga MX; el tico de 39 años renovó y ahora los analistas especialmente Marc Crosas ha salido a cuestionar porque se ha medido de diferentes a maneras a los dos veteranos.

“Somos esos que aplauden la renovación de Keylor Navas a los 39 años para ser titular en Pumas pero critican la convocatoria de Memo Ochoa a los 40 para ser 3r portero en selección. Y todo eso sin ver ni un solo juego de Memo en toda la temporada…” resaltó el elemento de TUDN en su cuenta de X.

Esto en referencia a que en los últimos meses se ha cuestionado el llamado de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana que busca disputar su sexta Copa del Mundo en Norteamérica y con la lesión de Ángel Malagón se ha vislumbrado una opción más real.

Memo Ochoa junto a Jorge Sánchez l MEXSPORT

Renovación de Keylor Navas

Luego de semanas de total incertidumbre, Pumas ha logrado concretar la renovación de Keylor Navas, quien había tenido algunos problemas para aceptar, ya que incluso se habían tocado temas al respecto del salario del portero tico, pero todo ha llegado a buen puerto.

De manera completamente oficial, el portero tico ha presentado junto a Antonio Sancho su renovación para mantenerse en el futbol mexicano; los universitarios han logrado 'amarrar' al costarricense al menos por un año más, por lo que jugaría con los auriazules como mínimo el torneo de Apertura 2026 y Clausura 2027.

Keylor Navas, de Pumas, con poca actividad ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Guillermo Ochoa al Tri rumbo al Mundial 2026

Tras más de seis meses de ausencia, el guardameta ex del América, regresa a una convocatoria con el combinado azteca. A pesar del entusiasmo que causa su regreso, lo cierto es que tendrá que competir por un lugar en la portería, ya que por delante de él se encuentran Raúl 'Tala' Rangel y Carlos Acevedo.

Guillermo Ochoa en un calentamiento con la Selección Mexicana l MEXSPORT

Todavía no es garantía, pero el desempeño en esta fecha FIFA y posteriores partidos de preparación, van a ayudar para concluir quienes deberán ir a la Copa del Mundo 2026 y entregar la lista final. Ochoa deberá pelear su lugar.