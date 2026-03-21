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Futbol

¿Cómo le ha ido esta temporada a los porteros mexicanos que apuntan al Mundial: Tala Rangel, Memo Ochoa y Carlos Acevedo?

Porteros rumbo al Mundial 2026 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 10:51 - 21 marzo 2026
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Los arqueros son los más encaminados a la próxima justa veraniega

La disputa por la portería de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026 se ha intensificado en los últimos meses, especialmente tras la lesión de Luis Ángel Malagón, lo que ha abierto el abanico de opciones entre juventud, presente y experiencia. En ese escenario, los nombres de Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo destacan como los principales candidatos para defender el arco tricolor.

El caso de Raúl ‘Tala’ Rangel con Chivas de Guadalajara ha sido uno de los más sólidos en los dos torneos de esta temporada. El arquero de 26 años suma 30 partidos disputados, con 34 goles recibidos, 10 vallas invictas, todo esto en el Apertura 2025 y Clausura 2026. Recibe 1.2 goles por partido, 72 atajadas con un promedio de 2.5 por encuentro, según Sofascore.

El guardameta de las Chivas se mantiene competitivo en el Clausura 2026, destacando incluso en partidos recientes donde ha logrado mantener su arco imbatido en cinco ocasiones. Sin embargo, también ha sido protagonista en al menos dos partidos.

Tala Rangel durante el partido | IMAGO7

¿Cuáles son los números de Guillermo Ochoa?

Por su parte, Guillermo Ochoa quien logró mantenerse en Europa con AEL Limassol de Chipre. A sus 40 años, el experimentado arquero suma 21 partidos en la temporada, con 33 anotaciones recibidos, 5 vallas invictas. Memo Ochoa aparece con 46 atajadas recibe 1.6 goles por partido y aparece con 46 atajadas con un un promedio de 2.2 atajadas (58%), según Sofascore.

Ochoa radica en su trayectoria internacional, siendo un histórico del Tri con aspiraciones de disputar su sexto Mundial y quien le podría aportar mayor experiencia al seleccionado en estos momentos, sigue siendo considerado por su liderazgo y experiencia en escenarios de alta exigencia. 

Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol | IG:@yosoy8a

¿Cuáles son los números de Carlos Acevedo?

En tanto, Carlos Acevedo continúa siendo un contendiente firme desde su posición en Santos Laguna. En la presente campaña (Apertura 2025 y Clausura 2026) acumula 28 partidos disputados, con 57 goles recibidos y no ha podido dejar su marco en cero, cifras que reflejan cierta irregularidad; sin embargo, también ha mostrado su presencia con 119 atajadas realizando 4.25 por partido y recibiendo 2 goles por partido, según Sofascore.

El arquero de 29 años ha destacado por su capacidad de reacción y liderazgo bajo los tres postes, aunque su contexto en Santos Laguna impactado debido a la severa crisis que sufren deportivamente se mantiene en la conversación como una opción confiable para completar la terna de porteros debido a sus actuaciones en momentos decisivos.

Carlos Acevedo buscará colarse a la lista de Aguirre para el Mundial | MexSport

Por el momento, Javier Aguirre tiene prácticamente a sus tres elementos para puerta del Tri en gran momento de Rangel, confiar en la experiencia de Ochoa o equilibrar con la consistencia de Acevedo. Todo apunta a que la competencia se definirá en los próximos meses.

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