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Futbol

¡Fiesta en CU! Boletos de Pumas vs América están agotados

El arquero tico se queda en Universidad, luego de un proceso de renovación tormentoso
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 12:35 - 21 marzo 2026
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El encuentro en el Estadio Olímpico Universitario estará decorado por la intensidad de la afición

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario de una edición más del Clásico Capitalino, el cual pinta para tener un ambiente intenso, pues los boletos ya están agotados a algunas horas de que comience el encuentro entre Pumas y América.

C.U. previo al duelo de Pumas vs Cruz Azul I MEXSPORT

Afición de Pumas conectada con el equipo

La afición de Pumas está más entregada que nunca, pues la relación con el equipo es positiva, gracias a los resultados en Liga MX, donde el conjunto auriazul solo ha caído una vez. Aquella derrota fue ante el Bicampeón del futbol mexicano, Toluca.

A través de redes sociales, Pumas informó que los boletos se agotaron, por lo que piden a la afición no asistir al inmueble en caso de que no cuenten con su entrada. Con este anuncio, se espera que en el Estadio Olímpico Universitario se viva una fiesta.

Rodrigo López con Pumas en Liga MX | IMAGO7

¿Pumas es favorito ante América?

Las sensaciones de la rivalidad favorecen a Pumas para este encuentro, lo cual no sucedía desde hace varios torneos, en los que llegaba como la víctima. Esta vez, los dirigidos por Efraín Juárez cuentan con las estadísticas y el momento futbolístico de su lado, pues América no se encuentra en su mejor versión.

Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7
Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7

La reciente renovación de Keylor Navas en Pumas generó todavía más expectativa para la afición, ya que después de semanas de incertidumbre, finalmente el arquero costarricense firmó una extensión para vestir los colores de Universidad Nacional. Ante América, el exportero del Real Madrid será una pieza clave para buscar un resultado positivo.

Todo está listo para una nueva edición del Clásico Capitalino, con un escenario inmejorable para que se dispute una de las rivalidades más grandes del futbol mexicano. La afición jugará su parte, pero será responsabilidad de los jugadores brindar el espectáculo.

Afición de Pumas en el partido ante Toluca l MexSport
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