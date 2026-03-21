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Futbol

"Es una sensación de agrado que los jugadores respondan": Sergio Bueno habla de números con Mazatlán

Sergio Bueno observa a su equipo l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 07:29 - 21 marzo 2026
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El técnico mexicano destaca los resultados recientes del equipo morado a solo semanas de su desaparición

Mazatlán puso en problemas a Cruz Azul en la Jornada 12 del Clausura 2026. El conjunto de 'El Encanto' comenzó ganando el partido con gol de Josúe Ovalle, pero La Máquina logró empatar de la mano de Gabriel Fernández al minuto 87.

Jugadores de Mazatlán contra Cruz Azul l MEXSPORT

La escuadra sinaloense vive sus últimos partidos en la Liga MX, la franquicia de Mazatlán será absorbida por Atlante quien regresa a la Primera División del Futbol Mexicano.

Los Cañoneros buscan cerrar su etapa en el máximo circuito dejando huella, ahora con la llegada de Sergio Bueno han logrado salir del fondo de la tabla posicionándose en el lugar 15 obteniendo un total de 11 puntos.

Charly Rodríguez peleando un balón l MEXSPORT

La llegada del técnico mexicano le sentó de manera adecuada al conjunto mazatleco y así lo destacó Sergio Bueno en conferencia de prensa. El estratega resaltó que existe una sensación de agrado cuando los futbolistas responden de acuerdo a los objetivos que se plantean.

El mentor mexicano afirma que, a pesar de que el equipo ha funcionado, que no está conforme y que se siente inquieto de saber que deben tener un cierre de campeonato óptimo. Declara que por un lado hay amargura por el empate pero por otro lado también hay felicidad por el funcionamiento.

Es una sensación de agrado, obviamente, de saber que los jugadores responden. Al final del día, el técnico está supeditado a ello, a que los jugadores respondan, reaccionen

Próximos rivales de Mazatlán en el Clausura 2026

El equipo de 'El Encanto' todavía tiene que disputar cinco fechas del presente torneo. El siguiente fin de semana ,en la Jornada 13, los sinaloenses visitan a Necaxa en el Estadio Victoria y posteriormente en la Jornada 14 se miden contra Pumas en el Estadio OlÍmpico Universitario.

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