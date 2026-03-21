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Futbol

¿Error de Kevin? Mier regresa con Cruz Azul y Mazatlán anota

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, en la Jornada 12 del Clausura 2026 ante Mazatlán | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 23:28 - 20 marzo 2026
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El colombiano realizó una gran atajada, pero Josué Ovalle terminó por anotar el primer tanto del partido

Kevin Mier volvió a la actividad con Cruz Azul y se convirtió en la gran sorpresa en la alineación ante Mazatlán. El arquero colombiano no jugaba en Liga MX desde el 8 de noviembre de 2025 y su regreso marcó un punto importante para el equipo celeste.

Tras superar una lesión, Mier fue titular en lugar de Andrés Gudiño, generando expectativa por su rendimiento después de varios meses fuera de las canchas. Su regreso no solo era esperado, sino necesario en un momento clave del torneo.

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, en la Jornada 12 del Clausura 2026 ante Mazatlán | MEXSPORT

El colombiano tuvo participación desde el inicio, mostrando seguridad bajo los tres palos. Aunque no pudo evitar el gol rival, dejó claro que mantiene sus reflejos y capacidad de reacción.

La jugada del gol llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Mier realizó una gran atajada tras un potente disparo de Dudu. Sin embargo, en el rebote, Josué Ovalle aprovechó para marcar el 1-0 a favor de Mazatlán.

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, en la Jornada 12 del Clausura 2026 ante Mazatlán | MEXSPORT

¿Cómo fue el regreso de Kevin Mier con Cruz Azul?

Más allá del gol recibido, Kevin Mier tuvo una actuación sólida en su regreso. Durante el primer tiempo, destacó con una intervención clave en un mano a mano ante Brian Rubio, donde utilizó su clásico achique para evitar el tanto.

Esa jugada reflejó una de sus principales virtudes como arquero: la capacidad para reducir espacios y reaccionar rápidamente en situaciones de peligro. Incluso tras la atajada, Mazatlán tuvo una segunda oportunidad, pero no logró concretar.

En términos generales, Mier respondió cuando fue exigido y mostró señales positivas tras su recuperación. Su desempeño dejó buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos de Cruz Azul.

Josué Ovalle en festejo de gol con compañeros de Mazatlán | MEXSPORT

Cruz Azul rescata el empate ante Mazatlán

El partido no fue sencillo para Cruz Azul, que tuvo que remar contra corriente tras el gol de Mazatlán al minuto 47. El equipo local apostó por el orden defensivo y buscó aprovechar los espacios al contragolpe.

La insistencia de Cruz Azul finalmente rindió frutos en la recta final del partido. Al minuto 86, Gabriel Fernández apareció para marcar el gol del empate y evitar la derrota celeste.

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