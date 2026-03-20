Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Cruz Azul?

Mazatlá se enfrentará a Cruz Azul en un emocionante partido correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. Desde el Estadio El Encanto, los locales buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes, mientras que los visitantes intentarán mantener su buena racha en el torneo.

Paradela celebra gol con Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul llega a este encuentro como uno de los protagonistas del torneo, ocupando la segunda posición de la tabla con 26 puntos tras 11 partidos disputados. Con un impresionante balance ofensivo de 22 goles a favor y solo 11 en contra, La Máquina se mantiene como firme candidato al título. Por su parte, FC Mazatlán atraviesa un momento complicado, ubicándose en el puesto 15 con apenas 10 puntos en el mismo número de partidos. Los locales han mostrado serias deficiencias defensivas, recibiendo 22 goles y anotando solo 13, lo que los coloca en una situación comprometida en la parte baja de la clasificación. Una victoria para los visitantes consolidaría su posición en los primeros lugares, mientras que los tres puntos serían vitales para Mazatlán en su lucha por alejarse de la zona de descenso.

Mazatlán exhibió al León l MEXSPORT

FC Mazatlán llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los locales cayeron en su partido más reciente ante América (0-2), pero previamente habían logrado una contundente victoria frente a León (4-2). Antes de eso, sufrieron una dura derrota ante Atlético de San Luis (4-1), aunque habían conseguido un valioso triunfo contra Pachuca (1-0) y un empate frente a Tijuana (1-1). Por su parte, Cruz Azul atraviesa un excelente momento, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. La Máquina viene de igualar ante Monterrey (1-1) en la Liga de Campeones de la CONCACAF y contra Pumas (2-2) en la Liga MX. Anteriormente, consiguieron una importante victoria visitando también a Rayados (3-2) en la competición continental, y golearon a Atlético de San Luis (3-0), además de vencer a Santos Laguna (2-1).

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¿Cuándo y dónde ver Mazatlán vs Cruz Azul?

FECHA: Viernes 20 de marzo

HORA: 21:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio el Encanto, Mazatlán, Sinaloa

TRANSMISIÓN: TV Azteca, FOX One