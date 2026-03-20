Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 12 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 de la Liga MX entra en un momento determinante con la disputa de la Jornada 12, una fecha que comienza a perfilar a los equipos que pelearán por el título y a aquellos que ya miran hacia el siguiente torneo. Con la tabla apretada en la parte alta y la lucha por puestos de Liguilla en pleno desarrollo, cada partido adquiere una relevancia especial en esta recta final de la fase regular.

En este contexto, la jornada presenta encuentros con tintes de eliminación directa, destacando duelos como el Clásico Capitalino entre América y Pumas, además del choque entre Monterrey y Guadalajara, así como el enfrentamiento entre Toluca y Pachuca, todos con implicaciones directas en la clasificación.

Ramsey en el partido de Pumas contra América | IMAGO 7

Arranca la Jornada 12

La actividad inicia el viernes 20 de marzo con dos encuentros que abrirán el telón de una fecha clave. Necaxa será local en Aguascalientes con la intención de salir del fondo de la tabla cuando enfrente a Tijuana, equipo que busca retomar el rumbo y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. El partido está programado a las 19:00 horas y podrá verse a través de Claro Sports, ViX Premium.

Más tarde, Mazatlán recibirá a Cruz Azul en un duelo que puede tener impacto en la parte alta de la tabla. La Máquina llega con la intención de sumar tres puntos que le permitan recuperar el liderato de la liga. Este encuentro se disputará a las 21:06 horas y será transmitido por Azteca 7, FOX, FOX ONE y FOX en Tubi.

Sábado de duelos clave, incluido el Clásico Capitalino

La jornada continuará el sábado 21 de marzo con una cartelera que incluye varios partidos relevantes. Atlas y Querétaro abrirán la actividad sabatina en el Estadio Jalisco a las 17:00 horas, en un encuentro que puede influir en la zona media de la clasificación y se podrá seguir por ViX Premium y LayvTime.

Posteriormente se disputarán dos partidos de forma consecutiva. Atlético San Luis enfrentará a León, mientras que Monterrey se medirá ante Guadalajara en el BBVA en lo que apunta a ser uno de los duelos más atractivos del día, con ambos equipos buscando pelear por lugares en la fase final. Este partido se podrá ver en Canal 5, TUDN y ViX Premium.

El cierre del sábado estará marcado por el Clásico Capitalino entre Pumas y América en el Estadio Universitario. Ambos equipos se encuentran en la pelea por finalizar dentro de los primeros cinco de la tabla, por lo que el resultado podría tener un impacto directo en la parte alta de la clasificación que se podrá seguir por Canal 5 y TUDN, ViX Premium y LayvTime.

Pumas se enfrentará a América en la Jornada 12 | IMAGO7

Domingo cierra la jornada con enfrentamientos en la parte alta

La Jornada 12 concluirá el domingo 22 de marzo con tres encuentros. Santos Laguna recibirá a Puebla en un partido con menor presión en la tabla, pero que igualmente suma en la lucha por puntos.

Más tarde, Pachuca enfrentará a Toluca en uno de los partidos más relevantes del día, con ambos clubes ubicados en la parte alta de la clasificación y con aspiraciones de asegurar su lugar en la Liguilla.

Toluca celebra en la goleada a Pachuca | IMAGO7

Finalmente, la fecha cerrará con el duelo entre FC Juárez y Tigres UANL, un encuentro que también puede influir en la distribución de posiciones rumbo a la fase final.