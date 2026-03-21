Cruz Azul rescata un empate en los momentos finales ante un aguerrido Mazatlán

Cruz Azul sufrió más de la cuenta y apenas logró rescatar el empate ante un Mazatlán que continúa sorprendiendo. La Máquina dejó ir el liderato de la Liga MX.

El conjunto celeste volvió a toparse con dificultades para imponer condiciones, especialmente en ofensiva, donde la falta de contundencia marcó el ritmo del encuentro durante gran parte del partido.

Dudu y Amaury García en el duelo del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo fueron las acciones del Mazatlán vs Cruz Azul?

Mazatlán, por su parte, mostró orden y apostando por un planteamiento inteligente. Y es que Josué Ovalle anotó a los 47’ para el equipo local.

Por su parte, Agustín Palavecino anotó a los 63’ al Mazatlán, pero fue anulado por fuera de lugar. El argentino también se ganó la tarjeta amarilla y sumó 5 cartones amarillos y será suspendido para el partido ante Pachuca

Josué Ovalle en festejo de gol con compañeros de Mazatlán | MEXSPORT

La insistencia celeste finalmente tuvo recompensa hasta el minuto 86, cuando Gabriel Fernández apareció para marcar el tanto que evitó la derrota y cambió el rumbo del cierre del partido.

Más allá del resultado, la anotación de Fernández representa un respiro en lo anímico para el equipo, que había batallado para encontrar soluciones frente a este rival.

Gabriel 'Toro' Fernández, delantero de Cruz Azul, en festejo tras gol ante Mazatlán en la Jornada 12 del Clausura 2026 | IMAGO7

Fecha FIFA para reconsiderar cosas

Sin embargo, el empate deja sensaciones encontradas, ya que Cruz Azul volvió a evidenciar problemas de contundencia, mientras Mazatlán reafirma su capacidad para competir y complicar a cualquier equipo.