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Futbol

¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales

Valencia celebra su gol con Pachuca | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 21:49 - 20 marzo 2026
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La cuenta oficial de los Tuzos en X levantó revuelo

El Pachuca, de la Liga MX, generó conversación en redes sociales tras publicar un mensaje en la plataforma X en el que reflexiona sobre la manera en que se perciben hoy en día las relaciones personales, en particular bajo la influencia de Instagram.

En su publicación, el conjunto hidalguense señaló que la red social “ha hecho creer” que las relaciones modernas necesitan viajes constantes, restaurantes costosos y experiencias inolvidables, marcando una crítica directa a los estándares que suelen proyectarse en el entorno digital.

Sin embargo, el mensaje del club no se quedó en la crítica, sino que propuso una visión distinta sobre el valor de los vínculos. Pachuca destacó que una relación también puede construirse desde lo cotidiano, como compartir momentos sencillos en la grada del Estadio Hidalgo.

Gol de Enner Valencia con Pachuca en Liga MX I IMAGO7

¿Cómo reaccionaron los aficionados? 

La frase que más llamó la atención de los aficionados fue aquella en la que el equipo recordó que el amor también se fortalece “alentando juntos en la grada del 8 veces campeón”, en clara referencia a su historia y a la conexión emocional con su afición.

Luis Quiñones de Pachuca disputando un balón vs Atlético de San Luis I IMAGO7

El posteo rápidamente generó reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales, quienes interpretaron el mensaje como fuera de contexto: “Jajajajaja esa mamdota qué? Andas pedo?”, “Te dije que no chuparas mucho, cabrón”.

Además, la publicación refuerza la estrategia digital del Pachuca, que en los últimos años ha buscado conectar con su audiencia a través de contenidos que van más allá de lo deportivo, apelando a emociones, identidad y cultura futbolera.

Al menos provocó los comentarios 

Este tipo de mensajes también evidencian cómo los clubes de futbol han adoptado un rol activo dentro de las conversaciones sociales, utilizando sus plataformas para opinar o reflexionar sobre temas cotidianos que resuenan con su base de aficionados.

Esteban Solari ha destacado como entrenador de Pachuca | MEXSPORT
Esteban Solari ha destacado como entrenador de Pachuca | MEXSPORT

Al final, el mensaje del Pachuca logró su objetivo: generar conversación y recordarle a su comunidad que, más allá del glamour que muestran las redes sociales, el futbol y los momentos compartidos en el estadio siguen siendo una forma auténtica de construir recuerdos y relaciones duraderas.

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