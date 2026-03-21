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Futbol

Kevin Mier vuelve a la titularidad con Cruz Azul ante Mazatlán

Kevin Mier tiene que comenzar a tener minutos con Cruz Azul luego de su lesión para poder ir al Mundial con Colombia.
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:08 - 20 marzo 2026
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El arquero colombiano regresa tras un duro proceso de recuperación

Kevin Mier regresa a la titularidad con el primer equipo de Cruz Azul para el duelo ante Mazatlan, marcando así el final de un largo y complicado proceso tras la fractura de peroné que sufrió el 8 de noviembre de 2025 frente a Universidad, luego de una dura entrada de Adalberto Carrasquilla.

La lesión alejó al portero colombiano de las canchas por más de cuatro meses, en un periodo donde el equipo tuvo que reajustar su estructura defensiva.

El colombiano no bajó los brazos

Sin embargo, Mier nunca se desconectó del grupo. Su trabajo de rehabilitación fue constante y disciplinado, con el objetivo claro de volver en el mejor nivel posible.

Fue en febrero cuando dio señales claras de su regreso. Reapareció en los entrenamientos previo al encuentro ante Chivas, e incluso fue considerado para estar en la banca con el equipo Sub 21, un indicio de que su alta médica estaba cada vez más cerca.

Kevin Mier y Adalberto Carrasquilla en el Apertura 2025 | IMAGO7

Hoy, 132 días después de aquella desafortunada jugada, su retorno al campo es una realidad ante los Cañoneros, en calidad de visitante.

Larcamón le da confianza

El técnico Nicolás Larcamón lo contempló para la visita a Mazatlán, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026, confirmando la confianza en su arquero titular.

Kevin Mier ya está disponible para Larcamón | GINA SÁNCHEZ

El propio estratega argentino ya había adelantado este escenario en conferencia de prensa: su planificación incluía que Mier estuviera listo para reaparecer antes del parón por la Fecha FIFA.

Este movimiento también impacta directamente en la portería celeste, ya que Andrés Gudiño cederá su lugar en el once inicial y pasará a la banca.

Una decisión que responde no solo al regreso del titular, sino también a la exigente carga de partidos que enfrentará Cruz Azul entre la Liga MX y la Concachampions.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ante Pumas | MEXSPORT
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