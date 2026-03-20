¡Insólito en la Liga MX Sub-21! Suspenden el Mazatlán vs. Cruz Azul por invasión de abejas

Un hecho completamente fuera de lo común se vivió en la Liga MX Sub-21, luego de que el partido entre Mazatlán y Cruz Azul tuviera que ser suspendido por una inesperada razón: la presencia de abejas en el terreno de juego.

El encuentro, que sería disputado este viernes a las 10:00 horas en el Deportivo Benito Juárez, no pudo desarrollarse con normalidad debido a que un enjambre invadió la cancha, poniendo en riesgo la integridad de jugadores, cuerpo técnico y asistentes.

Detectan panal y detienen el partido

Ambos equipos ya se encontraban en el campo e incluso realizaron los protocolos previos al encuentro. Sin embargo, la situación cambió cuando jugadores de Cruz Azul se acercaron a su portería y detectaron la presencia de un panal.

De inmediato, los futbolistas alertaron al cuerpo arbitral, lo que derivó en una reunión con los capitanes Alan Torres y Emmanuel Ochoa, además de integrantes de los cuerpos técnicos de ambas escuadras.

Emmanuel Ochoa | IMAGO7

A la conversación también se sumó Jaime Ordiales, directivo del conjunto sinaloense. Tras aproximadamente 25 minutos de análisis, se tomó la decisión de suspender el encuentro.

Nuestro duelo ante Mazatlán de esta mañana ha sido suspendido por presencia de abejas. Se anunciará una nueva fecha en cuanto esté confirmada

Jugadores de la categoría Sub-21 de Cruz Azul festejan un gol | IMAGO 7

Kevin Mier apuntaba a volver con el primer equipo

Más allá del insólito incidente, el contexto de Cruz Azul también estaba marcado por el posible regreso de Kevin Mier al primer equipo.

Kevin Mier y Adalberto Carrasquilla en el Apertura 2025 | IMAGO7

Desde el partido ante Puebla, el técnico Nicolás Larcamón había adelantado que el arquero colombiano sería titular frente a Mazatlán en la Jornada 12 del Clausura 2026, decisión que incluso fue respaldada por Andrés Gudiño en declaraciones para Fox Sports.

En la Sub-21, los movimientos en la portería reforzaban esa versión: Emmanuel Ochoa regresó a la titularidad en la categoría juvenil, dejando abierta la puerta para que Mier reapareciera con la plantilla estelar.