¡Rumbo al ‘Bi’! Cruz Azul ya tiene día, fecha y hora para enfrentar al LAFC en los Cuartos de Final

Cruz Azul ya tiene calendario definido en su camino por defender el título internacional. La Máquina, que mantiene firme la ilusión del bicampeonato, enfrentará a Los Angeles FC en los Cuartos de Final de la Concachampions con fechas y sedes confirmadas.

José Paradela en celebración con Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuándo se juega la Ida?

El primer capítulo de la serie se jugará el martes 7 de abril en el BMO Stadium, donde el conjunto celeste visitará territorio estadounidense a las 19:00 horas en busca de sacar ventaja como visitante.

La vuelta está programada para el martes 14 de abril, cuando Cruz Azul reciba a LAFC en el Estadio Cuauhtémoc.

El partido se disputará a las 21:00 horas (19:00 horas locales), en un duelo que promete definir al semifinalista en suelo mexicano.

LAFC se instaló en los Cuartos de Final de la Champions Cup | MEXSPORT

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llega a esta instancia con la mira dividida, pero clara competir al máximo tanto en la Liga MX como en la Concachampions, donde busca reafirmar su dominio internacional y defender la corona.

Una serie complicada

Para avanzar, La Máquina tendrá que superar a un rival de peso como LAFC, uno de los clubes más competitivos de la MLS en los últimos años, lo que anticipa una serie de alta exigencia en ambos lados de la frontera.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

En la otra llave de Cuartos de Final, el protagonismo también estará garantizado con el enfrentamiento entre Toluca y LA Galaxy, en una serie que completa el panorama rumbo a las semifinales del torneo.