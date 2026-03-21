Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 12 del Clausura 2026

Se abrió el telón de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, donde el CD Guadalajara arrancó con el liderato después de recuperar la primera posición ante León y ahora Cruz Azul tenía la oportunidad de desbancar al Rebaño en su visita al Mazatlán.

El Guadalajara se mantiene como líder general con 27 puntos, a falta de jugar su partido ante Rayados de Monterrey, con una actuación contundente. El Guadalajara de Gabriel Milito firmó su novena victoria consecutiva en casa tras imponerse 5-0 a León, confirmando su gran momento futbolístico.

Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval fueron protagonistas al marcar junto a Armando González, sellando una victoria sólida. En la parte final del partido, apareció Ángel Sepúlveda, quien aprovechó un rebote y amplió la goleada para el 4-0 final y posteriormente Hugo Camberos puso cifras definitivas.

Chivas celebra su victoria ante León l MEXSPORT

¿Quiénes completan el top tres?

En el segundo puesto aparecen los dirigidos por Nicolás Larcamón con 27 unidades, pero con menor diferencia de goles, quienes no pudieron sacar el triunfo ante Mazatlán. El conjunto celeste volvió a toparse con dificultades para imponer condiciones, especialmente en ofensiva, donde la falta de contundencia marcó el ritmo del encuentro durante gran parte del partido.

Josué Ovalle anotó a los 47’ para el equipo local. La insistencia celeste finalmente tuvo recompensa hasta el minuto 86, cuando Gabriel Fernández apareció para marcar el tanto que evitó la derrota y cambió el rumbo del cierre del partido.

Said Godínez y Charly Rodríguez en el Mazatlán vs Cruz Azul | IMAGO7

El Toluca es tercero con 25 puntos, a falta de su juego de J12 ante Pachuca, tras protagonizar un empate ante el Atlas luego de empatar 1-1 en el Estadio Nemesio Diez con dos goles que llegaron en el tiempo agregado.

Jugadores de Toluca previo a un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Partidos principales de la J12

El Clásico Capitalino escenificará una edición más entre Pumas y América; los Universitarios con la moral de rescatar un punto en casa con sabor a victoria ante La Máquina del Cruz Azul tras verse abajo en el marcador.