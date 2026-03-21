Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026

Necaxa firmó una actuación contundente en casa y goleó 3-0 a Xolos de Tijuana en la Jornada 12 del Clausura 2026, resultado que le permite romper una racha negativa y volver a sumar de a tres en la Liga MX.

Los Rayos dominaron el encuentro en el Estadio Victoria y aprovecharon los momentos clave para darte vuelta a la suerte en su rumbo.

Javier Ruiz lidera la goleada

El partido tardó en abrirse, pero una vez que cayó el primer gol, Necaxa tomó el control total del encuentro.

El protagonista de la noche fue Javier Ruiz, quien se despachó con un doblete (35’ y 56’), siendo el hombre más peligroso del ataque hidrocálido.

Necaxa vs. Tijuana con gol de Javier Ruiz | MexSPort

Ya con el partido encaminado, Tomás Badaloni apareció al 75’ para sentenciar el 3-0 definitivo y desatar la euforia en casa.

Necaxa celebrando el gol de Tomás Badaloni | MexSport

Necaxa impone condiciones y no deja reaccionar a Xolos

Tras el primer gol, los Rayos se adueñaron del ritmo del partido, generando más llegadas y neutralizando cualquier intento de reacción por parte de Tijuana.

Xolos no logró encontrar respuestas ofensivas y terminó siendo superado en todas las líneas, firmando una de sus actuaciones más flojas del torneo.

Chicote Calderón entra al Victoria ante Xolos | MEXSPORT

Un triunfo que cambia el panorama

La victoria no solo significa tres puntos para Necaxa, sino también un respiro significativo tras varios partidos sin ganar.

Con este resultado, los Rayos toman impulso en la recta final del torneo, mientras que Xolos deja escapar una oportunidad clave para seguir escalando posiciones.