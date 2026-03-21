Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026

Tomás Badaloni celebrando su gol ante Xolos de Tijuana | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:31 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Rayos vuelven a sumar de 3 en Liga MX

Necaxa firmó una actuación contundente en casa y goleó 3-0 a Xolos de Tijuana en la Jornada 12 del Clausura 2026, resultado que le permite romper una racha negativa y volver a sumar de a tres en la Liga MX.

Los Rayos dominaron el encuentro en el Estadio Victoria y aprovecharon los momentos clave para darte vuelta a la suerte en su rumbo.

Javier Ruiz lidera la goleada

El partido tardó en abrirse, pero una vez que cayó el primer gol, Necaxa tomó el control total del encuentro.

El protagonista de la noche fue Javier Ruiz, quien se despachó con un doblete (35’ y 56’), siendo el hombre más peligroso del ataque hidrocálido.

Necaxa vs. Tijuana con gol de Javier Ruiz | MexSPort

Ya con el partido encaminado, Tomás Badaloni apareció al 75’ para sentenciar el 3-0 definitivo y desatar la euforia en casa.

Necaxa celebrando el gol de Tomás Badaloni | MexSport

Necaxa impone condiciones y no deja reaccionar a Xolos

Tras el primer gol, los Rayos se adueñaron del ritmo del partido, generando más llegadas y neutralizando cualquier intento de reacción por parte de Tijuana.

Xolos no logró encontrar respuestas ofensivas y terminó siendo superado en todas las líneas, firmando una de sus actuaciones más flojas del torneo.

Chicote Calderón entra al Victoria ante Xolos | MEXSPORT
Chicote Calderón entra al Victoria ante Xolos | MEXSPORT

Un triunfo que cambia el panorama

La victoria no solo significa tres puntos para Necaxa, sino también un respiro significativo tras varios partidos sin ganar.

Con este resultado, los Rayos toman impulso en la recta final del torneo, mientras que Xolos deja escapar una oportunidad clave para seguir escalando posiciones.

Necaxa y Tijuana siguen sin hacerse daño | MexSport
Últimos videos
Lo Último
22:23 Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
22:12 Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
22:05 Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
21:50 Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
21:49 ¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
21:31 Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026
21:08 Enner Valencia comanda convocatoria de Ecuador para enfrentar a Marruecos y Países Bajos
20:46 ¿Por qué la lucha mexicana es un 'activo' para AEW ahora que la división femenil está en reinicio?
20:25 ¡Se busca voluntario! Miroslava Montemayor lanza anuncio tras arreglarse la pierna: “Ando buscando enfermero”
20:20 Tama Tonga es multado por WWE tras filtrar video de ensayos previos
Tendencia
1
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
Futbol
20/03/2026
Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas
Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
Seleccionados Mexicanos
20/03/2026
Diego Lainez queda fuera del Tri y su hermano reacciona: polémica en la Selección Mexicana
Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
Contra
20/03/2026
Pago DOBLE de Becas Bienestar en abril 2026: ¿quiénes reciben hasta 11,600 pesos?
Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
Futbol
20/03/2026
Argentina, con racha impresionante en sus últimos 15 amistosos: sin derrotas ni empates
¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
Futbol
20/03/2026
¿Qué pasa? El misterioso mensaje del Pachuca que desata la reacción en redes sociales
Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026
Futbol
20/03/2026
Necaxa aplasta a Xolos de Tijuana y vuelve al triunfo en el Clausura 2026