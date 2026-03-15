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Futbol

El Piojo Herrera revela curiosa multa en Xolos: 10 mil dólares por no usar zapatos rojos

Piojo Herrera pide calma en partido de Xolos | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:56 - 15 marzo 2026
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Miguel Herrera reveló unas normas muy particulares de los Xolos

El exentrenador de los Xolos de Tijuana, Miguel "Piojo" Herrera, reveló una peculiar regla interna dentro del club fronterizo.

Durante su participación en el programa Off The Record, el estratega mexicano explicó que en el equipo existe una multa de 10 mil dólares para cualquier jugador que no utilice zapatos rojos durante los partidos o de un bono por anotar en ciertos minutos del juego.

Los zapatos rojos son obligatorios

El técnico mexicano contó que en Tijuana siempre predomina el color rojo; hasta los zapatos tienen que ser de ese tono por contrato, y si no los usas, podrían llegar hasta tener una multa de 10 mil dólares; así lo dice en su contrato.

Xolos se prepara para enfrentar a Mazatlán | IMAGO7

Esa norma llega a tal punto que, en caso de que pase una segunda ocasión, se le rescinde el contrato al jugador en cuestión.

Premios especiales por el número 3

Pero las curiosidades dentro del vestidor de los Xolos no terminan ahí. El Piojo también reveló que el plantel cuenta con bonificaciones especiales relacionadas con el número 3.

Estadio Caliente ya listo para recibir el duelo Xolos vs Pumas | IMAGO7

De acuerdo con Herrera, los jugadores reciben premios económicos si logran marcar gol en el segundo 3 del partido, en el minuto 3 o en el 33, así como cuando el equipo consigue una victoria por marcador de 3-0.

Estas dinámicas internas buscan mantener motivado al plantel y, al mismo tiempo, generar un ambiente distinto dentro del grupo mientras compiten en la Liga MX.

Xolos de Tijuana en la Jornada 9 del Clausura 2026 ante Atlas | IMAGO7
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