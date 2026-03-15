El Piojo Herrera revela curiosa multa en Xolos: 10 mil dólares por no usar zapatos rojos

El exentrenador de los Xolos de Tijuana, Miguel "Piojo" Herrera, reveló una peculiar regla interna dentro del club fronterizo.

Durante su participación en el programa Off The Record, el estratega mexicano explicó que en el equipo existe una multa de 10 mil dólares para cualquier jugador que no utilice zapatos rojos durante los partidos o de un bono por anotar en ciertos minutos del juego.

Los zapatos rojos son obligatorios

El técnico mexicano contó que en Tijuana siempre predomina el color rojo; hasta los zapatos tienen que ser de ese tono por contrato, y si no los usas, podrían llegar hasta tener una multa de 10 mil dólares; así lo dice en su contrato.

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Esa norma llega a tal punto que, en caso de que pase una segunda ocasión, se le rescinde el contrato al jugador en cuestión.

🔴 El “Piojo” Herrera reveló en OffTheRecord que en Xolos existe una multa de 10,000 dólares para el jugador que no utilice zapatos rojos.



Además, comentó que también existen premios especiales para quien anote en el segundo 3, minuto 3, minuto 33, o cuando el equipo gana 3-0. pic.twitter.com/MyWvLJMJdr — Xolos Info (@Xolos_Info) March 14, 2026

Premios especiales por el número 3

Pero las curiosidades dentro del vestidor de los Xolos no terminan ahí. El Piojo también reveló que el plantel cuenta con bonificaciones especiales relacionadas con el número 3.

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De acuerdo con Herrera, los jugadores reciben premios económicos si logran marcar gol en el segundo 3 del partido, en el minuto 3 o en el 33, así como cuando el equipo consigue una victoria por marcador de 3-0.

Estas dinámicas internas buscan mantener motivado al plantel y, al mismo tiempo, generar un ambiente distinto dentro del grupo mientras compiten en la Liga MX.