Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el León vs Tijuana?

El León se enfrentará al Tijuana en un importante partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX. El encuentro está programado para el. El escenario del duelo será el Estadio Nou Camp, casa de los Esmeraldas, donde ambos equipos buscarán sumar puntos valiosos para mejorar sus posiciones en la tabla y soñar con puesto de Liguilla.

León celebrando el gol del triunfo sobre Necaxa | MexSport

León ocupa actualmente la posición 13 en la tabla con 10 puntos tras 9 partidos disputados, con un balance de 11 goles a favor y 15 en contra. Por su parte, Tijuana se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el puesto 15 con 9 puntos después de 10 encuentros, habiendo anotado 9 goles y recibido 11. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación, por lo que este enfrentamiento directo resulta crucial en su lucha por alejarse de la zona de descenso. Una victoria para los locales les permitiría tomar distancia de los puestos de peligro, mientras que los Xolos podrían igualar en puntos a su rival con un triunfo a domicilio.

León llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Esmeraldas cayeron en su partido más reciente ante Mazatlán FC (4-2), pero previamente habían sumado dos triunfos consecutivos contra Necaxa (2-1) y Santos Laguna (2-1). Antes de esa racha positiva, sufrieron derrotas ante Monterrey (1-0) y Querétaro FC (2-0). Por su parte, Tijuana atraviesa un momento complicado sin victorias en sus últimos cinco partidos, con tres derrotas y dos empates. Los Xolos perdieron sus dos encuentros más recientes contra Santos Laguna (1-2) y Atlas (2-1), tras empatar con Pumas (1-1) y Mazatlán FC (1-1). Su racha negativa comenzó con una derrota ante Toluca (1-0).

Tijuana ante Rayados en la J4 l Imago7

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance es equilibrado con dos victorias para cada equipo y un empate. El encuentro más reciente se disputó el 20 de septiembre de 2025, donde Tijuana aplastó a León con un contundente 5-0. Anteriormente, León había vencido a los Xolos por 2-1. En agosto de 2024, Tijuana se impuso por 2-1, mientras que en marzo de ese mismo año empataron 1-1. El duelo más antiguo de este historial reciente se remonta al 24 de septiembre de 2023, cuando León venció por la mínima diferencia (1-0) a los fronterizos. Este historial muestra la paridad entre ambos conjuntos, aunque el último resultado fue claramente favorable para Tijuana.

Diber Cambindo anotando el gol del triunfo de León sobre Necaxa | MexSport

¿Cuándo y dónde ver León vs Tijuana?

FECHA: Sábado 13 de marzo

HORA: 19:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Leon, Guanajuato, México

TRANSMISIÓN: FOX One