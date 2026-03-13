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Futbol

Atlético de San Luis vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J11 del Clausura 2026 de la Liga MX?

San Luis vs Tuzos en la undécima jornada | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 15:23 - 13 marzo 2026
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El Atlético de San Luis recibe a Pachuca en un duelo de contrastes en la Liga MX. Los locales, ubicados en el puesto 11 con 10 puntos, buscarán aprovechar su buen historial reciente contra los Tuzos

El Atlético de San Luis se enfrentará al Pachuca en un encuentro correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el sábado 14 de marzo de 2026 en el Estadio Libertad Financiera. Este duelo enfrenta a dos equipos con realidades diferentes en el actual torneo, donde los locales buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes.

Estadio Libertad Financiera | Imago7

El Pachuca llega a este encuentro en una posición privilegiada, ocupando el cuarto lugar de la tabla con 20 puntos tras 10 jornadas disputadas. Los Tuzos han mostrado solidez defensiva, recibiendo solo 8 goles, lo que los posiciona como una de las mejores defensas del torneo.

Por su parte, el Atlético de San Luis se encuentra en el undécimo puesto con apenas 10 puntos en el mismo número de partidos, con un balance negativo de 16 goles a favor y 18 en contra. La diferencia de 10 puntos entre ambos equipos refleja la brecha competitiva que existe actualmente, siendo este partido crucial para los potosinos si quieren acercarse a los puestos de Liguilla.

Pachuca celebrando su gol vs Puebla en Liga MX I IMAGO7

El Atlético de San Luis llega con un rendimiento irregular, habiendo conseguido dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los potosinos cayeron ante Cruz Azul (3-0) el 7 de marzo, pero previamente habían vencido a Mazatlán FC (4-1) el 4 de marzo. También sufrieron derrotas ante Puebla (0-1) el 28 de febrero y Atlas (3-2) el 21 de febrero, aunque lograron una contundente victoria contra Querétaro FC (3-0) el 14 de febrero. Por su parte, Pachuca atraviesa un excelente momento con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

Los Tuzos vencieron a Puebla (2-1) el 8 de marzo y a Necaxa (2-1) el 4 de marzo. Sufrieron un tropiezo ante Mazatlán FC (1-0) el 28 de febrero, pero se recuperaron con triunfos ante Tigres (1-2) el 21 de febrero y Atlas (3-1) el 14 de febrero. Con su posición actual en la tabla, Pachuca llega como claro favorito a este encuentro.

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis | IMAGO 7
Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis | IMAGO 7

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es favorable para el Atlético de San Luis con tres victorias frente a dos del Pachuca. El encuentro más reciente se disputó el 27 de septiembre de 2025, con victoria para Pachuca por 2:1. Anteriormente, el 21 de abril de 2025, el Atlético de San Luis se impuso en casa por 2:1. El 17 de julio de 2024, Pachuca venció como local por 2:0, mientras que el 18 de marzo de 2024, los potosinos ganaron en casa por 2:1. El 29 de agosto de 2023, el Atlético de San Luis consiguió una importante victoria a domicilio por 0:2. Este historial muestra que, a pesar de la diferencia en la tabla actual, los potosinos han sabido plantarle cara a los Tuzos en enfrentamientos directos.

¿Dónde ver el duelo entre potosinos e hidalguenses?

  • Fecha: Sábado 14 de marzo

  • Sede: Estadio Libertad Financiera

  • Horario: 5:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: ESPN, Disney+, ViX

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