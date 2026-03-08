DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”

El Atlético San Luis no pudo hacer frente ante el Cruz Azul luego de llevarse una derrota abultada en contra el entrenador Guillermo Abascal habló sobre la situación que podría enfrentar Joao Pedro después del duro golpe que se llevó al disputar un balón con Gonzalo Piovi.

“En el futbol son emociones, todos tenemos emociones y el que está dentro de la cancha se siente bien, está llegando, tiene dos oportunidades y le están saliendo las cosas se va mermando o haciendo más pequeño ese aspecto emocional”, inició puntualizando el español sobre el encuentro.

Joao Pedro siendo atendido por cuerpo médico l IMAGO7

Abascal habló al respecto de Joao Pedro quien mostró su optimismo para que el golpe no presente una lesión mayor en su hombre gol: “Al final esperemos que Joao Pedro esté bien pero claro defender un balón frontal así (levanta el brazo derecho) ojalá no tenga una costilla rota, ahora irá a hacerse los reportes médico, pero es una situación que al final puede decantar un partido.”

“Tú para defender, defiendes, pero no pones una mano aquí, Dios quiera que no tenga una rotura de costilla, pero bueno”, indicó el estratega español del Atlético de San Luis en conferencia de prensa posterior al partido ante Cruz Azul en el Clausura 2026, Fecha 10.

Joao Pedro con Gonzalo Piovi en disputa del balón l IMAGO7

¿Cómo fue la jugada?

Corría el minuto 38 cuando en una disputa aérea por el esférico Joao Pedro se llevaría un fuerte golpe en un costado del abdomen por parte de Gonzalo Piovi en donde el brasileño cayó de forma inmediata con un fuerte dolor, lo que causó que las asistencias entraran; pese al susto el jugador pudo continuar.

¿Cómo fue el Cruz Azul vs San Luis?

La Máquina goleó 3-0 a Atlético San Luis, resultado con el que hiló su quinta victoria consecutiva en la Liga MX y se mantiene firme en lo más alto de la tabla del Clausura 2026. Al minuto 15, Agustín Palavecino abrió el marcador.

Antes de finalizar la primera parte, Eduardo Águila cometió una falta sobre Ibáñez dentro de una acción que fue revisada por el VAR. Tras observar la jugada, el árbitro decidió mostrar la tarjeta roja. Al minuto 68 apareció “El Toro” Fernández para ampliar la ventaja y firmar el segundo gol de La Máquina, llegando así a su tercera anotación en el torneo.

Cruz Azul sigue a la cabeza del campeonato de Clausura | MexSport