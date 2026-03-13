Rafa Márquez pide a la afición que no se le volteen a la Selección Mexicana

En un evento de marca LALA donde Rafael Márquez, leyenda del futbol mexicano y actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana, fue invitado para dar una conferencia y dio declaraciones dirigidas a los aficionados para apoyar a México en la Copa del Mundo.

"Duele que nos den la espalda" Rafa Márquez l MexSport

'El Kaiser' apuntó que el combinado nacional tendrá que aprovechar la localía que le dará la Copa del Mundo para así poder sacar el máximo provecho en cuanto a resultados.

Rafael Márquez en un juego de la Selección l MexSport

Los resultados de la escuadra tricolor no han convencido a los aficionados y la herida de ser eliminados en Fase de Grupos en Qatar 2022 sigue abierta. El proceso de Gerardo 'El Tata' Martino terminó envuelto en críticas y polémicas, ahora con Javier Aguirre, el equipo nacional sigue sin convencer.

El auxiliar de la selección le manda mensaje a la afición

Esperamos que ese día (contra Sudáfrica) la gente esté con nosotros. Queremos que sea una ventaja para nosotros el poder jugar en nuestro país, que (los rivales) sientan el calor de la gente, la presión de nuestra gente.

El exjugador del Barcelona pidió a los aficionados que mantengan la unidad y que no se le volteen a la Selección Mexicana cuando los resultados no se dan, quiere que el rival sienta la presión de la gente.

A veces, desafortunadamente, cuando tenemos un mal resultado, pues la gente se nos torna en contra y la verdad que eso duele a veces porque, pues, es nuestra gente y jugando en nuestra ciudad o en nuestro país, que sientas esas malas aficiones, pues es triste.

Rafa Márquez: "México es más que malas noticias"

Rafa Márquez llevará el proceso mundialista hacia 2030 l MexSport