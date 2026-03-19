¿Dónde ver Necaxa vs. Xolos? Fecha, hora y transmisión

No es un juego trivial de Liga MX para el Necaxa; y Xolos de Tijuana. Ambas escuadras están necesitadas de los 3 puntos para seguir subiendo en la tabla de posiciones, de ganar alguno de los 2, estarían acercándose a lugares de clasificación de Liguilla.

Un juego vital para seguir escalando en la tabla

Necaxa y Xolos viven momentos muy parecidos en la Liga MX; los Hidrocalidos vienen de cinco derrotas consecutivas, desesperados por romper esa mala racha ante Tijuana. Mientras que Xolos vienen de ganar su último partido, tratando de enracharse en las últimas fechas del campeonato.

Necaxa se posiciona en el lugar catorce de la tabla de posiciones, a siete puntos de distancia de los puestos de Liguilla. Los Hidrocalidos registran tres victorias, un empate y siete derrotas, sumando 11 goles a favor y 16 en contra, teniendo una diferencia de -5.

Puebla vs. Necaxa sin goles | MexSport

Xolos se ubica en la posición diez en la lucha por seguir escalando posiciones, estando a cinco puntos de puestos de Liguilla. Los dirigidos por Sebastián Abreu tienen un registro de dos victorias, seis empates y tres derrotas, sumando 12 goles a favor y 11 en contra, teniendo una diferencia de +1.

Xolos de Tijuana en la Jornada 9 del Clausura 2026 ante Atlas | IMAGO7

¿Dónde ver el partido Necaxa vs. Xolos?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Victoria el 20 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 19:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por TV Azteca en televisión abierta, así como por Claro Sports y ViX Premium en plataformas digitales.