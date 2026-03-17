Adolfo Ríos recuerda la 'bienvenida' que le dio Manuel Lapuente en Necaxa: “yo no te pedí”

Adolfo Ríos es recordado como uno de los porteros más importantes en la historia del futbol mexicano. El llamado Arquero de Cristo construyó una carrera destacada en la Liga MX defendiendo a equipos como Veracruz, Necaxa, América y Querétaro. Sin embargo, uno de los episodios más curiosos de su trayectoria ocurrió cuando llegó a los Rayos, donde vivió un inesperado momento con el técnico Manuel Lapuente.

Durante una reciente entrevista con Afizionados, el exguardameta recordó cómo fue su llegada a Necaxa tras salir del Veracruz, club donde tenía diferencias con la directiva encabezada por el empresario Moisés Saba. En aquel momento, Ríos incluso tuvo que recurrir a contactos dentro de la Selección Mexicana para poder concretar su salida.

El exportero relató que su relación con la directiva de Veracruz se tensó debido a que era el capitán del equipo y solía negociar premios y condiciones para el plantel. Según explicó, el dueño del club pensaba que él podía provocar conflictos dentro del vestidor, situación que terminó por complicar su permanencia en el equipo.

Adolfo Ríos, leyenda del futbol mexicano, con Necaxa | MEXSPORT

La polémica salida de Veracruz que llevó a Adolfo Ríos a Necaxa

Ríos recordó que, tras clasificar con México al Mundial luego de una tanda de penaltis, aprovechó para pedir ayuda a directivos del Tri con el objetivo de abandonar Veracruz. Incluso aseguró que el entonces dirigente Alejandro 'El Güero' Burillo le prometió ayudarlo a concretar su salida.

Sin embargo, la situación se complicó cuando el propio Moisés Saba decidió aumentar su precio de transferencia después de sus actuaciones con la Selección Mexicana. Finalmente, tras nuevas gestiones, el arquero logró dejar al Veracruz y fichar con el Necaxa, equipo donde viviría una de las etapas más recordadas de su carrera.

Adolfo Ríos, leyenda del futbol mexicano, con Necaxa | MEXSPORT

¿Qué le dijo Manuel Lapuente a Adolfo Ríos al llegar a Necaxa?

Aunque su llegada a los Rayos parecía un nuevo comienzo, la bienvenida que recibió del técnico Manuel Lapuente no fue precisamente la esperada. El propio Ríos contó que el entrenador fue directo cuando lo llamó a su oficina.

"Cuando llegué a Necaxa y me llamó a su oficina para darme la bienvenida, me dijo: 'No sé qué estás haciendo aquí, yo no te pedí'", recordó el exguardameta sobre el primer encuentro con el estratega mexicano.

Ante esa situación, Ríos respondió con tranquilidad y aseguró que demostraría su valor en la cancha. "Profe, yo tampoco pedí estar aquí, pero si puedo hacer algo por el equipo, no tenga duda que me lo voy a ganar en la cancha", le contestó.