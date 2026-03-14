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Futbol

Puebla y Necaxa igualan sin anotaciones en el Cuauhtémoc

Puebla vs. Necaxa sin goles | MexSport
Alfredo Olivarez Ramírez 21:44 - 13 marzo 2026
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No hubo emociones en el Cuauhtémoc; Puebla y Necaxa suman un punto que poco les ayuda

No llegó el invitado al Cuauhtémoc. Puebla y Necaxa igualaron sin anotaciones en el juego de este viernes por la noche; el conjunto de la Franja no pudo terminar con su seguidilla de encuentros sin reencontrarse con el triunfo, mientras que el cuadro Hidrocálido sumó su séptimo partido sin ganar en Liga MX.

Necaxa avisó primero, pero Puebla respondió de inmediato

Durante el inicio del encuentro, Necaxa generó peligro con un disparo de Javier Ruiz desde fuera del área que pasó muy cerca de la escuadra izquierda, en una de las primeras acciones claras del partido.

Puebla respondió rápidamente con una jugada dentro del área en la que Edgar Guerra remató con la izquierda desde el costado izquierdo, pero el intento fue detenido por el portero.

Poco después, tras un tiro de esquina, José Pachuca conectó un remate de cabeza desde el centro del área que pasó muy cerca del poste izquierdo, dejando ir una oportunidad crucial para los locales.

La presión de Puebla continuó con un disparo de Alonso Ramírez desde fuera del área, que salió ligeramente desviado del poste izquierdo.

Puebla vs. Necaxa sin goles | MexSport

Puebla apretó antes del descanso, pero sin contundencia

Antes del descanso, Puebla volvió a acercarse con peligro cuando Edgar Guerra intentó rematar dentro del área, pero su disparo fue bloqueado por la defensa. En la misma jugada, Eduardo Navarro conectó un cabezazo desde corta distancia que terminó junto al lado derecho de la portería.

La Franja insistió en el complemento y Necaxa resistió

En la segunda parte, Puebla mantuvo la insistencia ofensiva. Emiliano Gómez probó con un remate de derecha desde el lado derecho del área, pero el balón se fue por encima del arco. En esa misma acción, Alonso Ramírez intentó con un cabezazo desde el centro del área, aunque su remate fue rechazado por la defensa.

Más tarde, Luis Gabriel Rey probó suerte con un disparo desde fuera del área que pasó muy cerca del poste derecho. El propio Rey volvió a intentar poco después con otro remate desde larga distancia, que pasó muy cerca del poste izquierdo.

Puebla vs Necaxa | IMAGO7
Puebla vs Necaxa | IMAGO7

Puebla siguió generando peligro cuando Emiliano Gómez remató con la derecha desde el lado derecho del área y el balón pasó rozando el larguero, en otra jugada que estuvo cerca de abrir el marcador.

Necaxa también generó peligro y rozó el gol con un disparo al poste

Necaxa también tuvo oportunidades, destacando un cabezazo de Raúl Martínez desde el centro del área tras un tiro de esquina, que terminó por encima del arco.

En otra acción ofensiva de Puebla, Eduardo Navarro volvió a intentar con un remate de cabeza desde el centro del área, pero la defensa logró rechazar el disparo.

La ocasión más clara de Necaxa llegó con un potente disparo de Kevin Gutiérrez desde fuera del área que se estrelló en el poste izquierdo, siendo la jugada más cercana al gol para los visitantes.

Franco Rosanno en el Puebla vs Necaxa | MEXSPORT
Franco Rosanno en el Puebla vs Necaxa | MEXSPORT

La expulsión de Kevin Rosero no cambió el marcador

El partido también tuvo un momento clave cuando Kevin Rosero vio la tarjeta roja, dejando a Necaxa con un jugador menos en la cancha. La expulsión obligó al equipo visitante a replegarse en los minutos restantes, mientras Puebla intentó aprovechar la superioridad numérica para buscar el gol.

La roja a Kevin Rosero l IMAGO7

Puebla y Necaxa buscarán romper su mala racha en la siguiente jornada

Ambas escuadras buscarán en su siguiente partido terminar con el mal paso en el presente torneo: Puebla cuando se mida a Santos Laguna en Torreón y Necaxa cuando visite a Tijuana en la Frontera.

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