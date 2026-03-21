‘Kevin cumplió’: Larcamón elogió el regreso del portero colombiano

Arrancó la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX y al preámbulo de la Fecha FIFA los equipos buscan sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Sin embargo, para Cruz Azul la tarea fue doble, pues además de buscar ganar su compromiso la Máquina también tenía el trabajo de recuperar el ritmo para su portero recién salido de una lesión, Kevin Mier.

Kevin Mier con Cruz Azul en el Clausura 2026 I IMAGO7

¿Cómo fue el regreso de Kevin Mier?

Cruz Azul visitó a los Cañoneros del Mazatlán en busca de recuperar el liderato de la tabla general, desafortunadamente para los Celeste, el equipo del puerto logró sacar el empate en el compromiso de liga. Pese al empate, el técnico del Azul, Nicolás Larcamón, destacó el trabajo del equipo, recalcando el regreso de su portero.

La verdad que dentro de los aspectos positivos de la noche está el regreso de Kevin es una buena noticia, cumplió muy bien en el arco más allá de la poca exigencia que tuvo”, confesó Nicolás Larcamón durante la conferencia de prensa post partido.

Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7

El técnico argentino también habló sobre la ventaja de tener a dos porteros de altísimo nivel dentro de la plantilla, destacando la importancia de la competencia en cada una de las posiciones del equipo. Además, Lracamón confesó que tras el regreso de Mier, la portería de la Máquina ‘sufrirá’ rotación hasta el final del torneo.

Tenemos la posibilidad de tener doble competencia y estar como bien decimos en los dos frentes exigidos y con buena oportunidad de competir, siendo lo más justos posibles desde la lesión de Kevin y con lo que sucedió hoy decidimos rotar en ambos torneos (liga y Concachampions)”, concluyó Larcamón.

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, en la Jornada 12 del Clausura 2026 ante Mazatlán | MEXSPORT

Mier vs Gudiño

El portero Colombiano, Kevin Mier, sufrió una fractura de tibia en noviembre del 2025, en el juego de Jornada 17 del Apertura 2025 ante los Pumas. Desde la lesión, el encargado de proteger el arco Celeste fue el mexicano, Andrés Gudiño, quién pese a las dudas cumplió con creces dentro de los tres palos.

Ahora con el regreso de Mier y tras las declaraciones del estratega, colombiano y mexicano tendrán un duelo interno día con día para demostrar quien es el indicado para ser el guardameta ideal de Cruz Azul en el cierre del Clausura 2026 y de la Liga de Campeones de la Concacaf.