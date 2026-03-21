"No podías perder ante Pumas": Exfigura del América recuerda los Clásicos Capitalinos

Se acerca una edición más del Clásico Capitalino entre Pumas y CF América en la Liga MX; previo a este duelo en Ciudad Universitaria una de las voces autorizadas como lo es Raúl ‘Balas’ Salinas habló sobre lo que representa este duelo en el futbol mexicano.

El canterano de los Azulcremas aseguró que este tipo de enfrentamientos era una ‘obligación’ no perder ante los universitarios: “Viví grandes clásicos a muerte deportivamente, no podías perder con el equipo de Pumas…Ir a CU o en Copa eran partidos que no podías perder.”, detalló en entrevista con FOX Sports.

Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7

Bala Salinas recordó su etapa de formación en el Nido: “Me tocó un muy bonito proceso, de estar en la mejor escuela… desde biberones, dientes de leche, tuve la oportunidad de estar en el mejor club, de formarme primero como un gran ser humano con grandes entrenadores que tuve como formación, yo estuve desde los seis años en América, me tocó todos los procesos.

Elías Ayub con la afición de Pumas en CU | IMAGO 7

Un traspaso de miedo

Sin embargo, también resaltó los momentos difíciles que tuvo que vivir por irse a préstamos a Pumas en 2026: “El Profe Lapuente me dijo ‘no vas a tener mucha participación pero fijate que está la posibilidad de ir a Santos, San Luis o Pumas’ yo le dije profe me quedo en México”, resaltó.

“Sí me comentó muy correctamente ‘vas a ir solo seis meses a préstamo y regresas a América’ tomo la decisión de ir a Pumas yo sabía dónde me metía, obviamente por las rivalidades que hay, pero no tanto que mi integridad física se pusiera en riesgo”, recalcó el exjugador.

Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7

¿Cómo llegan Pumas y América a la Jornada 12?

Pumas y América llegarán con polos opuestos; los Universitarios ocupan actualmente la quinta posición en la tabla con 20 puntos tras 11 jornadas disputadas, mostrando un buen rendimiento ofensivo con 20 goles, aunque han recibido 12 tantos.

Los dirigidos por André Jardine se encuentran en el séptimo puesto con 17 puntos en el mismo número de partidos; sin embargo, sus presentaciones a lo largo de 11 jornadas han sido demasiadas intermitentes generando ola de críticas.