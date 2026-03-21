Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"No podías perder ante Pumas": Exfigura del América recuerda los Clásicos Capitalinos

Victoria de Pumas sobre América, AP 2024 | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:32 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Raúl ‘Bala’ Salinas, exjugador del América que fichó posteriormente con Pumas, revela la tensión que se vivía

Se acerca una edición más del Clásico Capitalino entre Pumas y CF América en la Liga MX; previo a este duelo en Ciudad Universitaria una de las voces autorizadas como lo es Raúl ‘Balas’ Salinas habló sobre lo que representa este duelo en el futbol mexicano.

El canterano de los Azulcremas aseguró que este tipo de enfrentamientos era una ‘obligación’ no perder ante los universitarios: “Viví grandes clásicos a muerte deportivamente, no podías perder con el equipo de Pumas…Ir a CU o en Copa eran partidos que no podías perder.”, detalló en entrevista con FOX Sports.

Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7
Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7

Bala Salinas recordó su etapa de formación en el Nido: “Me tocó un muy bonito proceso, de estar en la mejor escuela… desde biberones, dientes de leche, tuve la oportunidad de estar en el mejor club, de formarme primero como un gran ser humano con grandes entrenadores que tuve como formación, yo estuve desde los seis años en América, me tocó todos los procesos.

Elías Ayub con la afición de Pumas en CU | IMAGO 7

Un traspaso de miedo

Sin embargo, también resaltó los momentos difíciles que tuvo que vivir por irse a préstamos a Pumas en 2026: “El Profe Lapuente me dijo ‘no vas a tener mucha participación pero fijate que está la posibilidad de ir a Santos, San Luis o Pumas’ yo le dije profe me quedo en México”, resaltó.

“Sí me comentó muy correctamente ‘vas a ir solo seis meses a préstamo y regresas a América’ tomo la decisión de ir a Pumas yo sabía dónde me metía, obviamente por las rivalidades que hay, pero no tanto que mi integridad física se pusiera en riesgo”, recalcó el exjugador.

Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7
Afición en el Estadio Ciudad de los Deportes durante el partido Pumas vs América de la Liga MX Femenil | IMAGO7

¿Cómo llegan Pumas y América a la Jornada 12?

Pumas y América llegarán con polos opuestos; los Universitarios ocupan actualmente la quinta posición en la tabla con 20 puntos tras 11 jornadas disputadas, mostrando un buen rendimiento ofensivo con 20 goles, aunque han recibido 12 tantos.

Los dirigidos por André Jardine se encuentran en el séptimo puesto con 17 puntos en el mismo número de partidos; sin embargo, sus presentaciones a lo largo de 11 jornadas han sido demasiadas intermitentes generando ola de críticas.

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente a los de Coapa, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. El juego más reciente fue el 28 de septiembre donde los Azulcremas golearon 4-1 en Ciudad de los Deportes.

Últimos videos
Lo Último
19:16 Atlético de San Luis vs León: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Clausura 2026 de la Liga MX?
19:07 R-Truth y Damian Priest son los nuevos campeones en pareja de SmackDown tras intervención de The Wyatt Six
19:06 Atlas vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Clausura 2026 de la Liga MX?
19:06 Luna gigante en CDMX: dónde verla GRATIS en Reforma y hasta cuándo estará
19:01 ¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Chivas de la Jornada 12?
18:56 El primer monoplaza de Ayrton Senna en la F1, a subasta por una cifra millonaria
18:48 El Tri regresa a Toluca: México jugará en el Nemesio Diez este próximo mes de abril
18:41 Alex Aguinaga: El Papel de Ecuador Y México En El Mundial
18:35 Sergio Pérez y Valtteri Bottas “oxidados”: preocupación en Cadillac tras flojo arranque en F1 2026
18:32 "No podías perder ante Pumas": Exfigura del América recuerda los Clásicos Capitalinos
Tendencia
1
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
Atlético de San Luis vs León: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Futbol
20/03/2026
Atlético de San Luis vs León: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Clausura 2026 de la Liga MX?
R-Truth y Damian Priest son los nuevos campeones en pareja de SmackDown tras intervención de The Wyatt Six
Lucha
20/03/2026
R-Truth y Damian Priest son los nuevos campeones en pareja de SmackDown tras intervención de The Wyatt Six
Atlas vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Futbol
20/03/2026
Atlas vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Luna gigante en CDMX: dónde verla GRATIS en Reforma y hasta cuándo estará
Contra
20/03/2026
Luna gigante en CDMX: dónde verla GRATIS en Reforma y hasta cuándo estará
¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Chivas de la Jornada 12?
Futbol
20/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Chivas de la Jornada 12?
El primer monoplaza de Ayrton Senna en la F1, a subasta por una cifra millonaria
Fórmula 1
20/03/2026
El primer monoplaza de Ayrton Senna en la F1, a subasta por una cifra millonaria