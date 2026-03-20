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Futbol

Keylor Navas y su renovación con Pumas: "siempre quise quedarme aquí"

El arquero tico se queda en Universidad, luego de un proceso de renovación tormentoso
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 16:23 - 20 marzo 2026
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El arquero costarricense señaló lo fácil que fue su decisión de permanecer en Universidad Nacional

Después de algunas semanas de incertidumbre sobre la continuidad del líder auriazul, finalmente se cerró la novela con noticias positivas para el club, pues Keylor Navas renovó contrato y la historia con Universidad continuará por lo menos hasta 2027 en la Liga MX. El arquero centroamericano expresó que priorizó la felicidad de él y su familia para tomar su decisión.

Keylor Navas se mantiene por un año más en el club auriazul | X: @PumasMX

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su renovación con Pumas?

El portero costarricense explicó la facilidad de llegar a un acuerdo con la directiva, pues su deseo siempre fue quedarse en Pumas, lo cual ya había manifestado en entrevistas recientes. Además, Navas contó la influencia que Efraín Juárez tuvo en su decisión.

"Siempre dije que quería seguir aquí. Para mí, sentirme bien y feliz es esencial. Desde que llegué al club, tanto los compañeros como Efra y todo el cuerpo técnico me han tratado increíblemente bien. Hemos logrado una unión de grupo que considero difícil de conseguir en otro lugar. Eso para mí es sumamente importante. Luego tuvimos tres conversaciones rápidas, en las que tanto el club como yo queríamos continuar. Solo fue cuestión de revisar contratos y otros temas legales, lo cual gestionaron los expertos.

Keylor Navas con la directiva en la presentación oficial de su nuevo contrato | X: @PumasMX

Finalmente, firmar el contrato nos trajo tranquilidad. Para mí fue fácil porque mi familia está bien, tengo una excelente relación con Efra, el cuerpo técnico y los compañeros. Es un grupo de trabajo increíble, no solo futbolísticamente, sino también a nivel humano. Cuando uno se siente feliz y tranquilo, solo queda agradecer a Dios por la oportunidad de continuar y mantener las mismas ganas que hemos mostrado hasta ahora”, dijo Navas.

Keylor Navas y el deseo de ganar con Pumas

El anuncio de su renovación se produjo en un momento importante para el equipo, pues se da justo en la previa del Clásico Capitalino ante América, en el que Pumas tiene la oportunidad de dar un golpe de autoridad para demostrar sus capacidades en el torneo. Para Keylor Navas, apuntar al título es lo normal en un club como Universidad Nacional.

“Cuando uno está en un club grande, no puede pensar en otra cosa que no sea solo ganar. Los grandes proyectos no se hacen de un día para otro. Me ha tocado estar en grandes proyectos y sé lo que cuesta, sé lo que se ha trabajado. El club, el cuerpo técnico y nosotros como futbolistas estamos trabajando por un buen camino. Siempre está la ilusión de ser campeón y ojalá podamos darle ese regalo a toda esta afición que nos apoya y se lo merece”, señaló Keylor Navas.

Keylor Navas, portero de Pumas, ante Cruz Azul | IMAGO7

Por último, el arquero tico lanzó un mensaje para la afición, en el que agradece por su apoyo incondicional durante su etapa en Pumas. Navas aseguró que el compromiso es de todo el grupo para darles alegrías.

"Gracias porque todos esos gritos que ellos pegan fuera y todas esas emociones las podemos escuchar y sentir dentro de la cancha. El mensaje es que aquí todos estamos comprometidos, como también lo sabemos que lo están ellos con nosotros para lo que resta de torneo. Cuando directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición estamos juntos, creo que somos más fuertes”, finalizó Keylor Navas.

Con la renovación de Keylor Navas, Pumas llegará con motivación extra para enfrentar al América y sumar puntos importantes en el torneo para acercarse a su objetivo de clasificar a Liguilla.

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