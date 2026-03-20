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Futbol

C.U., la segunda casa del América; las Águilas sólo han perdido cinco partidos visitando a Pumas en los últimos 20 años

Alejandro Zendejas I IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:09 - 20 marzo 2026
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Pese a llegar en momentos y condiciones totalmente diferentes, la estadística favorece a los pulpos de André Jardine

Uno de los juegos más pasionales e importantes de la historia del futbol mexicano es el América vs Pumas. En los últimos años, la rivalidad de los capitalinos se ha consolidado como la más fuerte dentro y fuera del campo. No obstante, contrario a lo que algunos creerían, las Águilas llevan una ventaja importante en Ciudad Universitaria.

Jugadores de América y Pumas buscan un balón aéreo | MEXSPORT

¿Paternidad o suerte?

Estadio Azteca, Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad Universitaria; no importa el escenario, Águilas y Pumas han entregado a su fanáticos grandes enfrentamientos que quedarán grabados para la historia. Sin embargo, el América marcha como ‘favorito’ la mayoría de las veces que visita la UNAM.

En los últimos 20 años, el equipo de Coapa sólo ha caído en la cancha de Pumas en cinco ocasiones, siendo la más reciente en la Jornada 16 del Clausura 2024, cuando los entonces dirigidos por Gustavo Lema se impusieron 2-1 a los de André Jardine.

América derrotó a los Pumas 1-0 en el último juego en CU | MEXSPORT

Por su parte, el América cuenta con una marca positiva jugando como visitante pues en los últimos cinco duelos han logrado llevarse los tres puntos en dos ocasiones, empatando un par más y cayendo solo una vez. La victoria más reciente fue un 0-2 durante la Jornada 8 del Clausura 2025.

Desde el 2006 hasta el 2026 las Águilas suman 11 victorias en la cancha del equipo de Universidad Nacional y se han repartido puntos en 10 juegos, dejando a Pumas con la estadística muy abajo a su favor.

Jugadores del América se lamentan tras gol de Pumas

Oportunidades de redención

Pumas va recibir a las Águilas del América en la Jornada 12 del Clausura 2026 con los papeles completamente invertidos a lo que han sido los últimos años. El cuadro de casa busca la parte alta y consolidarse como un candidato frente su afición y contra el odiado rival, mientras que la visita necesita los puntos para entrar de lleno en puestos de Liguilla y así reafirmar su ‘paternidad’ en el Olímpico.

De cara al próximo enfrentamiento, el partido luce ideal para que los universitarios intenten romper con esa tendencia negativa y reivindicarse en casa. Sin embargo, la historia reciente juega a favor del conjunto de André Jardine, que buscará una vez más hacer de C.U. su territorio y dar un golpe de autoridad en uno de los duelos más intensos del futbol mexicano.

Keylor Navas, portero de Pumas, ante Cruz Azul | IMAGO7
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