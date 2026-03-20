'Hormiga' González apunta a la temporada goleadora más alta en la historia de Chivas

Armando 'Hormiga' González vive un momento extraordinario con Chivas y está muy cerca de inscribir su nombre en los libros de historia del club.

Tras su anotación en el partido frente a León, el delantero alcanzó la cifra de 21 goles en la temporada, igualando lo hecho por Javier Hernández durante su etapa con el Rebaño Sagrado antes de dar el salto al futbol europeo.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

¿'Hormiga' a los libros de historia?

Sin embargo, el gran momento del atacante Rojiblanco no se detiene ahí. La 'Hormiga' González podría convertirse en el máximo goleador en una temporada en la historia del Guadalajara, a falta de seis jornadas para que finalice el campeonato.

En la historia del Guadalajara, seis futbolistas han superado o alcanzado la barrera de los 20 goles en una temporada con Chivas. En ese selecto grupo aparecen leyendas como Jaime Pajarito, Omar Bravo, Salvador Reyes, Javier Hernández, además de Armando González y Adalberto López, de acuerdo a información cotejada con el historiador deportivo Joel González.

Javier Hernández fue compañero de Armando González | IMAGO7

El máximo goleador en una temporada en la historia de Chivas es “Pajarito”, quien consiguió 27 anotaciones en la campaña 1980-81. Ante esto, “Hormigol” se encuentra a solo seis goles de igualar la marca y a siete de establecer un nuevo récord en la historia del Guadalajara.

En segundo puesto se encuentra Omar Bravo, máximo goleador histórico del club, quien logró un total de 22 anotaciones en la temporada 2006-07.En el tercer lugar aparecen Javier Hernández y Salvador Reyes, quienes comparten la cifra de 21 goles en una sola temporada con Chivas: “Chava” Reyes lo consiguió en 1961-62, mientras que “Chicharito” lo hizo en la 2009-10 antes de emigrar al Manchester United.

Ahora, Armando González, quien ya suma 21 anotaciones, tiene la oportunidad de romper ese registro. Con seis partidos aún por disputar en el torneo, el delantero no solo depende de sí mismo para superar la marca, sino que también cuenta con margen suficiente para ampliarla y establecer un nuevo estándar goleador en la historia del club.

¿Qué le falta a González para lograr la temporada goleadora?

Actualmente, “Hormigol” se ubica en el cuarto lugar de máximos goleadores en una temporada con el Rebaño Sagrado, por lo que está a un solo gol de igualar a Omar Bravo y meterse entre los tres primeros.

De lograrlo, la “Hormiga” no solo confirmaría su gran temporada, sino que también se consolidaría como una de las figuras más determinantes del Guadalajara, dejando una huella imborrable en la afición Rojiblanca.